NIKOLU JOKIĆA NIKO NE MOŽE DA ZAUSTAVI - JOŠ JEDAN TRIPL-DABL KAO OD ŠALE! Somborac odradio svoje, ali zvezda večeri bio je Džamal Marej

Drugi put u tri dana košarkaši Denvera zabeležili su trijumf protiv ekipe Portlanda.

Nagetsi su još jednom pred svojim navijačima rutinski savladali Trejblejzerse rezultatom 132:121, a Nikola Jokić je ponovo briljirao na terenu.

Kao od šale zabeležio je tripl-dabl, 25. ove sezone. Imao je 26 poena, 15 skokova, 10 asistencija i dve ukradene lopte.

Jokic tonight:



26 PTS

15 REB

10 AST

3 STL



His 25th triple-double this season — nobody else has more than 10. pic.twitter.com/BFHTXscKVS