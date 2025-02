'DOBRO DOŠAO U PORODICU' Bogdan debitovao u Klipersima: Odmah je ubacio trojku i bacio komentatora u trans! (VIDEO)

Odigrao je svoje prve minute u dresu Los Anđeles Klipersa kapiten Srbije Bogdan Bogdanović.

Debitovao je Bogdan na meču protiv Memfisa i odmah pokazao da je tim iz LA dobio ozbiljno pojačanje za nastavak sezone.

Prve poena u novoj ekipi upisao je u finišu prve deonice kada je ubacio jednu sjajnu trojku iz trka.

Njegov potez oduševio je komentatora ovog meča, koji je u prenosu uživo oduševljeno uzviknuo: "Dobro došao u porodicu!"

Pogledajte prve poene Bogdanovića u dresu Los Anđeles Klipersa:

"Welcome to the family."



Bogdan Bogdanović has his first points as a Clipper! pic.twitter.com/L0Uezs563Y