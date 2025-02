Još jedan fudbaler napustio Partizan: Seli se u Norvešku na godinu dana!

Partizan i Fredrikstad postigli su dogovor o pozajmici Leonarda Ovusua.

Centralni vezista iz Gane je već promovisan u novom klubu, s tim da je opcija čak i bolja nego što se isprava pominjalo. Pre nekoliko dana, kad se pojavila mogućnost da se Ovusu vrati u ligu u kojoj je igrao, govorilo se da će tamo ostati do leta, međutim, pozajmica glasi do kraja šampionata Norveške, a on počinje 29. marta i trajaće do 30. novembra, što praktično znači da na Topčiderskom brdu godinu dana neće gledati Ovusua.

Velkommen, Leo! 👋 Den ghanesiske midtbanespilleren Leonard Owusu lånes fra Partizan Beograd ut 2025-sesongen. 🔴⚪️



📱 Les mer I FFK+ 👉 https://t.co/0GmNzFgLHv pic.twitter.com/Z3jOtL2arI — Fredrikstad FK (@fredrikstadfk) 13. фебруар 2025.

Autor: Dalibor Stankov