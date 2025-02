Nagradni fond u Nišu za boks šampionke 2.500 000 dolara

Tri nedelje nas dele od svečane ceremonije otvaranja Svetskog prvenstva u boksu za žene 2025. čiji domaćin je drugi po veličini grad u Srbiji i jedan je od najstarijih gradova na Balkanu, Niš. Pod svodovima legendarne hale Čair u 14. izdanju ovog šampionata dame u ringu će se boriti za zlato, ali i vredne novčane nagrade sa ukupnim nagradnim fondom od 2.500 000 dolara.

Lokalni organizacioni komitet već je ušao u fazu danonoćnog rada i realizacije svih zadataka neophodnih za početak jednog ovako grandioznog događaja. Finale organizacije Svetskog šampionata za žene u zdanju koje je oktobra 2024. proslavilo pet decenija postojanja kreće u naredne tri nedelje, a samo otvaranje Prvenstva zakazano je simbolično na Međunarodni dan žena, 8. mart 2025.

Osvajačici zlatne medaljeu na SP u Nišu IBA (Međunarodna boks asocijacija) će uručiti 100.000 dolara, za srebro sledi nagrada od 50.000, bronza iznosi 25.000, dok je za četvro mesto obezbeđeno 10.000 dolara.

“Sve čestitke Međunarodnoj boks asocijaciji na inovaciji koja je napravila čudo kako u muškom, tako i ženskom boksu. IBA je napravila revolucionarni potez formiranjem novnačnih nagrada na Svetskim šampionatima, a prošle godine isto je učinila i Evropska boks konfederacija na muško-ženskom prvenstvu Starog kontinenta održanom u Beogradu. Srbija i naša prestonica ostaće zauvek upisani u istoriji boksa kao mesto na kome je prvi put u istoriji ovog sporta na Prvenstvu sveta 2021, zatim i Evrope 2024. glavnim akterima u ringu uz dodeljene medalje isplaćen i veliki novčani iznos, što je večini bosera iz korena promenilo život” – objašnjava predsednik Bokserskog saveza Srbije Nenad Borovčanin.

Ženski boks je postao zvanični olimpijski sport na Igrama u Londonu 2012. Nagradni fond za žene na planetarnom prvenstvu ustanovljen je 2022. na takmičenju koje je održano u Istanbulu. Nagradni fond od čak 2.500 000 dolara je dodatni motiv bokserkama da dođu u Niš.

“Veliki broj bokserki iz svih delova sveta se već prijavio za takmičenje u Nišu. Očekujemo preko 600 bokserki iz oko 100 zemalja. Pre svega za svakog sportistu najveća motivacija je da predstavlja svoju zemlju, ali naravno da je i novčana nagrada motivacija. Veliki broj bokserki upravo na Svetskom prvenstvu, a zahvaljujući IBA vidi šansu karijere i to upravo kroz osvajanje jedne od medalja, ali i novčane nagrade kojom će moći da finansira svoj dalji takmičarski put, ali i da obezbedi svoju budućnost, krov nad glavom za one koje nemaju svoje kuće, kao i pomoć svojim porodicama. Boks danas, kako muški tako i ženski, nije samo puka borba među konopcima, već i posao kojim se može obezbediti egzistencija. Imali smo višedecenijski momenat da je boks amaterski, odnosno olimpijski, bio zapravo hobi i čista ljubav prema plemenitoj veštini. Danas, imamo i taj momenat da je boks postao poziv za koji se živi, ali i od kojeg se živi” – ističe Borovčanin.

Boks u Srbiji danas, posebno ženski koji nas je obradovao sa 11 medalja, od toga tri zlatne na prošlogodišnjem Evropskom prvenstvu živi novu mladost, prolazi kroz renesansu na koju se dugo čekalo.

“I u drugim zemljama sveta je slična situacija, a razlog je reforma u boks organizacijama koje je donela IBA na čelu sa predsednikom Umarom Kremlevim. Puno se radilo i konstatno se puno radi na izgradnji nove platforme plemenite veštine kako bi ovaj sport zauzimao mesto koje mu kroz istoriju pripada na mapi sportova sveta, a to je sam vrh. Sport u kome imamo fuziju energije, snage, izdržljivosti, odlučnosti i hrabrosti kojoj se svi divimo i čiji nedostatak zamjeramo kao stigmu koja je nedostojna da se nosi je umetnost koja zaslužuje podršku, posebno njeni glavni akteri i to je nešto na čemu se najviše radi i što je budućnost. Pred nama je praznik boksa u Nišu, svetski ženski krem plemenite veštine očekuje nas od 8. do 16. marta u Čairu, podržimo ih na njihovom putu ka večnosti u ovom sportu” – zaključio je predsednik BSS Borovčanin.

Autor: Dalibor Stankov