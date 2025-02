Košarkaški ženski klub Partizan 1953 predstavio je kalendar za 2025. godinu na svečanosti u hotelu „Hilton“ u Beogradu.

Pred mnogobrojnim zvanicama, članovima uprave, prijateljima kluba, ljubiteljima crno-bele boje i magične igre pod obručima, novi predsednik kluba Stevica Kujundžić, zajedno sa igračica prvog tima, predstavio je ovaj sadržaj, pokazujući koliko je novo rukovodstvo ozbiljno pristupilo upravljanju jednog od najstarijih klubova u Jugoslovenskom sportskom društvu Partizan.

– Poziv za dolazak u klub sam prihvatio zbog dva zajednička cilja – rekao je Stevica Kujundžić. – Prvi je da podignemo moral i klub na mesto koje Partizan zaslužuje, da se borimo za medalje i budemo primer mlađim generacijama, da animiramo decu i vratimo u sporstke sale. To smo pokazali u prethodnim utakmicama, u kojim su devojke dale maksimum, a svi ljudi iz uprave su pružili veliku podršku i bodrili ih i kada je bilo najteže. Godinu smo zatvorili bez dugova, što je najbitnije, konsolidovali smo klub. Predstojeći ciljevi su da napravimo što bolji roster, što više kvalitetnijih igračica, da se ozbiljno pozicioniramo u nacionalnom prvenstvu i VABA ligi i da se borimo za medalju. Drugi cilj, koji je bio i prevaga mog dolaska u klub, je da animiramo i vratimo oko 600 do hiljadu dece u Partizan kroz sve sekcije u ovoj godini.

Crno-bele su sedmostruke prvakinje države, višestruke osvajačice nacionalnog Kupa, dva puta pobednice VABA regionalne lige. I sada je naglašeno da je pobednički mentalitet odlika kako ženskog košarkaškog kluba, tako i svih pod istim grbom.

– U klubu sam od desete godine i nikada nisam doživela da imamo ovakav događaj i znak pažnje kao što je ovo predstavljanje kalendara – kaže kapiten Marta Jovanović. – Slede nam bitne utakmice, borimo se za plej-of i čeka nas Kup. Daćemo sve od sebe u svim izazovima koji su pred nama i iskoristićemo to kao uvertiru za sledeću sezoni u kojoj će nam ciljevi biti visoki, da igramo za titule.

Košarkašice Partizana su u periodu od 2009. do 2012. pod rukovodstvom trenera Marine Maljković, ostvarile velike uspehe, a tada su dres, između ostalih, nosile i Milica Dabović, Dajana Butulija, Saša Čađo, Tamara Radočaj i Nevena Jovanović.

Promociji kalendara prisustvovao je i potpredsednik KŽK Partizan Žarko Zečević, kao i potpredsednica Košarkaškog saveza Srbije Ana Joković.

Evropa velika želja

Direktor KŽK Partizan Srbobran Filipović dobro zna kako funkcioniše kolektiv, jer je u njemu 28 godina. – Osnovni prioriteti su nam da formiramo mlađe kategorije na malo višem nivou nego što je to bilo do sada i da obezbedimo uslove za rad. Potrudićemo se da imamo sve kategorije u maksimalnom broju od mlađih pionirki do seniorki. Ubeđen sam da ćemo u narednoj sezoni odigrati završnicu takmičenja u domaćoj i VABA ligi. Želja nam je da u budućnosti, ukoliko budemo imali sredstava, odigramo Evrokup i Evroligu – rekao je Filipović.