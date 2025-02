DELIJE SU NA NOGAMA! Miško Ražnatović najavio bombu - pogledajte ko bi mogao da se vrati u Crvenu zvezdu: Ima opciju, zna se šta je rekao...

Miško Ražnatović najavio je bombu i potencijalan veliki povratak u Crvenu zvezdu!

U intervjuu za grčki Sportal, Ražnatović je istakao kako bi Marko Gudurić narednog leta mogao nazad na Mali Kalemegdan.

- Ovoga leta, Marko ima opciju, njegov klub takođe ima opciju. Opcije su veoma jednostavne, tako da je on praktično slobodan. Mislim, prerano je da se prave planovi za sledeću sezonu, a njegov intervju je kao, naravno, on je dete Zvezde. I kao što se Teodosić vratio na kraju, voleo bi još jednom da igra za Zvezdu - rekao je Ražnatović, pa dodao:

- To pogotovo važi sada kada je Zvezda mnogo ozbiljnija nego ranije, ali to ne znači da će doći ovog leta... Možda, ali je generalno želeo da pokaže svoju emociju prema klubu u kojem je odrastao i koji nosi u srcu i da se nada da će jednog dana ponovo nositi njihov dres, ali to nije... ljudi su odmah reagovali "oh, on sada dolazi", nije tako i nismo razgovarali i ne kažem da ne dolazi, ali niko o tome nije zaista pričao jer je preuranjeno.

Nedavno je Gudurić igrao za Fenerbahče protiv Zvezde i tada je istakao da bi voleo da se vrati.

- Svi znaju, nije neka tajna, pričam stalno sa prijateljima i familijom. Mislim da je samo pitanje vremena kada ću se vratiti u Zvezdu. Potrebno je da se neke stvari poklope, videćemo kada će to da bude, ali želja uvek postoji - istakao je za "Unu" i poentirao:

- To je moj klub, moj tim, uvek je bio i uvek će biti. Pitanje je samo nekog tajminga i kako se poklope stvari za mene i klub. Videćemo kada će to da bude.

Ove sezone u Evroligi Marko Gudurić prosečno beleži 11 poena, uz 3,2 asistencije i 2,5 skoka po meču.

