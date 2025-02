Horor na terenu! Fudbaler dobio koleno u glavu - odmah nastupila moždana smrt! (FOTO)

Kineski fudbaler Guo Džiaksuan (18) doživeo je tešku povredu tokom prijateljske utakmice između Peking Guana i španskog Alkobendasa, kada je primio udarac kolenom u glavu i ostao nepomično da leži na terenu.

Lekarski tim odmah je ušao na teren, ali su prve informacije potvrdile najgori mogući scenario – kod mladog fudbalera nastupila je moždana smrt.

U bolnici je utvrđeno da ima veliko krvarenje u mozgu i da su mu šanse za preživljavanje minimalne.

Lekari su razmatrali isključivanje sa aparata, ali je njegov otac odbio tu mogućnost i zahtevao da se sin prebaci u Kinu, gde bi o njemu brinuli domaći stručnjaci.

Guo Jiaxuan, an 18-year-old Beijing Guoan academy player, who used to be named in China U-17 training camp, is diagnosed brain death after a collision during a match in Beijing FA's Spain training camp. As per one source, Beijing FA did not buy sports insurance for players. pic.twitter.com/oT4bjarUoK