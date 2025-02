'Doveli su u pitanje moj integritet' Novak objasnio svoju žustru reakciju: To nikada nisam radio, ali...

Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, sleteo je u Dohu, gde je već odradio prvi trening i odlučio da govori za srpske novinare. U tom razgovoru je pričao o aktuelnim temama.

Pre svega je otkrio da li je Endi Mari i dalje njegov trener, nakon glasina kako je tu ulogu možda preuzeo Verdasko.

- Jeste, ostao je moj trener. Imamo dogovor da radimo na neodređeno vreme. Biće u Americi, a onda posle toga verovatno na nekoliko turnira na šljaci, pa ćemo videti kako dalje. Tako da, dogovor i dalje postoji - rekao je Đoković, a onda je objasnio glasine o Verdasku:

To nije istinita vest, zapravo je nešto drugo na pomolu, ali to ne smem da kažem jer on to treba da, ja mislim, večeras objavi.

Objasnio je šta je sledeće po završetku turnira u Dohi.

- Posle Dohe idem u Ameriku, kada je turnirski raspored u pitanju. To mi je na rasporedu. Ono što sam objavio i ranije – Indijan Vels, Majami i onda ću videti koje ću turnire igrati na šljaci. U suštini sam prijavljen za sve ove velike turnire.

Na kraju je objasnio šta ga je nateralo da objavi fotografiju povređenog butnog mišića, gde je odgovorio na sve glasnije o tome kako lažira povredu.

- Isprovociralo me je to što već nekoliko puta koliko sam se u Australiji povređivao, 2021. i 2023, ne mogu da kažem svi, ali osetio sam da jedna poprilično velika grupa ljudi misli da to nije istina i da su moje povrede zapravo neki moj vid provokacije ili strateške igre mentalne sa protivnicima. Ne bih reagovao da nisu reagovale neke legende našeg sporta. Mislim kada neke stvari ostanu na društvenim mrežama to je u redu. Ali, kada to baš eskalira do te mere da se ljudi, da imaju dilemu, da prosto u pitanje dovode moj integritet i verodostojnost onoga što sam rekao da jeste, pogotovo kada dolazi od nekih ljudi koji su stvarno legende našeg sporta i koji imaju multimilionski auditorijum koji ih sluša kada prenose mečeve, onda sam tu već osetio potrebu da prosto odreagujem - rekao je, a onda nastavio:

Da pokažem snimak sa te magnetne rezonance. To nikada nisam radio, ali to sam uradio zbog kuliminacije zbog svega što se hronološki desilo. Znači, nije to samo ove godine nego prosto i 2021. i 2023. i sada. I prosto sam se zasitio tih komentara i, kažem, to kada su ti ljudi koji su jako važni u našem sportu rekli to što su rekli, onda sam morao da odreagujem

Autor: Snežana Milovanov