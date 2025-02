'NE BIH TAKO REAGOVAO DA NEKE LEGENDE...' Evo na koga je Đoković mislio kada je rekao da je bio isprovociran

Iako to nije bilo u njegovom stilu, Novak Đoković je posle Australijan opena iznenadio mnoge kada je javno podelio fotografiju povređenog butnog mišića.

Po dolasku u Dohu, gde ga od ponedeljka čeka pohod na svoju 100. ATP titulu, Nole je u razgovoru sa medijima poručio da je morao da reaguje zbog činjenice da je bio isprovociran kako je lažirao povredu.

Iako nije upro prstom ni u koga, široki teniski auditorijum samtra da je reakcija dola zbog izjava nekadašnjeg tenisera, sada analitičara, Džona Mekinroa.

- Nemojte da vas zavara, ne radi ovo prvi put - rekao je Mekinro tokom meča polufinala Australijan opena koji je Nole, u međuvremenu, predao.

A što se tiče Novakovog objašnjenja, izjava ide ovako:

- Isprovociralo me je to što već nekoliko puta koliko sam se u Australiji povređivao, 2021. i 2023, ne mogu da kažem svi, ali osetio sam da jedna poprilično velika grupa ljudi misli da to nije istina i da su moje povrede zapravo neki moj vid provokacije ili strateške igre mentalne sa protivnicima. Ne bih reagovao da nisu reagovale neke legende našeg sporta. Mislim kada neke stvari ostanu na društvenim mrežama to je u redu. Ali, kada to baš eskalira do te mere da se ljudi, da imaju dilemu, da prosto u pitanje dovode moj integritet i verodostojnost onoga što sam rekao da jeste, pogotovo kada dolazi od nekih ljudi koji su stvarno legende našeg sporta i koji imaju multimilionski auditorijum koji ih sluša kada prenose mečeve, onda sam tu već osetio potrebu da prosto odreagujem - poručio je Nole i nastavio:

- Da pokažem snimak sa te magnetne rezonance. To nikada nisam radio, ali to sam uradio zbog kuliminacije zbog svega što se hronološki desilo. Znači, nije to samo ove godine nego prosto i 2021. i 2023. i sada. I prosto sam se zasitio tih komentara i, kažem, to kada su ti ljudi koji su jako važni u našem sportu rekli to što su rekli, onda sam morao da odreagujem.

Autor: Dubravka Bošković