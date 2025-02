DIREKTOR EVROLIGE JASNO PORUČIO: NBA u Evropi nema nikakvog smisla

Generalni direktor Evrolige Paulijus Motijunas odgovorio je na naznake iz NBA lige da bi moglo da se formira novo takmičenje pod nazivom "NBA Evropa".

Taj projekat, prema njegovom mišljenju, nema nikakvog smisla i doveo bi do veće štete, odnosno, niza neželjenih efekata.

- Već imamo četiri različita kontinentalna takmičenja u Evropi. Mi, kao Evroliga, imamo najbolji mogući proizvod. Ne mislim da je to nešto što bi trebalo da bude zanemareno ili nedovoljno cenjeno, jer je ono što smo kao organizacija u saradnji sa klubovima postigli za 25 godina zaista izuzetno - rekao je Motiejunas za SportsPro i dodao:

- Razumem pristup NBA lige i zaista cenim njenu značajnost – najbolje su košarkaško takmičenje na svetu. Ono što mi smeta je mentalitet – ‘mi ćemo doći i sve vas naučiti kako se to radi’. Suvišno je reći da svi želimo da saslužamo NBA i saznamo šta imaju da ponude. Ali, pet liga je previše – zanemarili bismo publiku na taj način. Ako nova liga bude formirana, navijači kada uključe televizor neće znati koji se klubovi nadmeću u kom takmičenju.

Pored Evrolige, na "starom kontinentu" igra se još Evrokup, odnosno, pod okriljem FIBA Liga šampiona i Kup Evrope.

