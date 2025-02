BRITANAC KOJI JE BRUTALNO VREĐAO NOVAKA SADA JE POLUDEO ZBOG SINARA! Ponovo je probio sve granice, zbog suspenzije nije štedeo reči!

Bez ikakve dileme udarna vest iz sveta sporta ove nedelje je svakako suspenzija Janika Sinera.

Italijan, koji je prethodne godine dominirao tenisom, a ovu započeo odbranom titule na Australijan openu je kažnjen na tri meseca zbog pozitivnih doping testova iz 2024. godine.

Povodom celokupne situacije oglasio se i poznati novinar Pirs Morgan.

- "Nagodba"? Nisam znao da se kazne za prekršaje povezane s dopingom u sportu mogu pregovarati… Kakva sprdnja! - napisao je Morgan.

A ‘settlement’ ? I didn’t realise drug offence punishments in sport could be negotiated… what a joke. https://t.co/PlTu9puVqP

Podsetimo, Pirs Morgan je neko ko je često znao da javno kritikuje Đokovića i njegove poteze, ali je u jednom trenutku i priznao svoju grešku i poručio da je omekšao za pojedina pitanja vezana za srpskog tenisera.

Pred početak Vimbldona odradio je intervju sa Nikom Kirjosom, a tom prilikom je Australijanac ozbiljno nahvalio Đokovića. Nekoliko dana kasnije, odnosno nakon što je Novak prekinuo razgovor sa novinarom "BBC-a", Morgan se oglasio na društvenoj mreži "X".

"Đoković je ove godine bio veliki dr**džija na Vimbldonu i ja sam tu zbog toga. On zaslužuje više poštovanja od onoga što dobija, kako od navijača, tako i od medija, očigledno mu je dosadno da se pretvara da je okej sa tim. Hajde da uradimo intervju, Novače, ja te neću tretirati kao drugi", napisao je Morgan tada.

Wow.. not often you see Djokovic get stuffed like this.

Congrats @carlosalcaraz 👏and let’s get the violins out for Novak. 🎻 https://t.co/eZjvOWG8me