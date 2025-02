Nik Kirjos ne prestaje da proziva Janika Sinera: Nema smisla, ovo je trulo...

Australijski teniser Nik Kirjos ponovo je prozvao Janika Sinera na društvenoj mreži "X".

Nedavno se Italijan dogovorio sa Svetskom antidoping agencijom (WADA) i prihvatio tromesečnu suspenziju, što se nije svidelo Kirjosu koji je sve to odmah prokomentarisao.

So wada come out and say it would be a 1-2 year ban. Obviously sinners team have done everything in their power to just go ahead and take a 3 month ban, no titles lost, no prize money lost. Guilty or not? Sad day for tennis. Fairness in tennis does not exist.