SKANDAL U KOMŠILUKU! HULIGANI ULETELI NA TEREN I PRETUKLI DELEGATA! Fudbaleri ga jedva spasili, a onda je doneo iznenađujuću odluku! (VIDEO)

Utakmicu Lokomotiva - Septembri u 21. kolu Prve lige Bugarske je obeležio težak skandal.

Lokomotiva je kao domaćin poražena u Plovdivu rezultatom 1:0, a u završnicu meča došlo je do teškog incidenta.

Jednom od navijača domaćeg tima je pozlilo i bila mu je potrebna pomoć lekara, a zatim i transport u bolnicu.

Kada je vozilo sa navijačem krenulo prema izlazu delegat utakmice je od drugog navijača tražio da se vrati na tribinu, ali to se njemu nije dopalo.

Ubrzo je još navijača sišlo na teren, a delegat se našao u velikoj opasnosti.

Nakon kratke rapsrave je delegat i fizički napadnut, dobio je dva udarca u glavu, a od drugog je počela da mu teče krv na nos.

Pogledajte kako je sve izgledalo:

Bulgarian football at it's finest...



Fan of Lokomotiv Plovdiv getting picked by ambulance, then ultrases of Lokomotiv Plovdiv attack the delegate of the match after he just asks them to get back in the stands so the match can continue... pic.twitter.com/SubZMoV36O