'STVARNO SI TO DONEO?' Umrećete od smeha: Pogledajte Jokićevu reakciju na saigrača (VIDEO)

Američki "Ol Star" privlači veliku pažnju javnosti, a ceo događaj je mnogo više šou biznis nego košarka. Zbog toga se Nikola Jokić ne pronalazi u celoj priči.

Ipak, jedan njegov video postao je totalni hit sa minulog događaja.

Radnja se dešava u svlačionici gde je Nikola ostao u potpunom čudu kada je video Vembanjanu.

Naime, njegov saigrač na ovoj manifestaciji je na utakmicu poneo knjigu, a Jokić prosto nije mogao da veruje šta je video.

- Stvarno si poneo knjigu? - upitao je šokirani Jokić zvezdu San Antonio Sparsa

Usledio je odgovor:

- Da, čitam pre svake utakmice!

Pogledajte kako je sve to izgedalo:

Nikola Jokic is ready to stuff Wemby in a locker after he brought a book to the All-Star Game pic.twitter.com/6LeIr44che