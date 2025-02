SKANDAL! ŠOK FOTOGRAFIJA SRPKINJE I NBA ZVEZDE SA PLAŽE! Da li je moguće da ovako nešto objavljuje? (FOTO)

Srpkinja koja je u braku sa NBA zvezdom objavila je fotografiju koja je izazvala lavinu komentara...

Pol Džordž i Danijela Rajić nalaze se u izuzetno turbulentom braku. Njihova priča je filmska, a sada očito uživaju u ljubavi.

Danijela je podelila sa pratiocima njihove fotografije sa odmora, a jedan sa plaže - šokirala je apsolutno sve.

- Da li oni ovo snimaju materijal za po.no sajtove - glasio je jedan u nizu istovetnih komentara?

Pol se previše opustio, a Danijela je to podelila sa svima.

Pogledajte:

Paul George dropped 2 points before All Star break and now he’s on vacation 😭



The 76ers got fleeced. They handed this man 211 million dollars lol pic.twitter.com/lVKeZDWN32