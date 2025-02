NIKOLA JOKIĆ U ŠOKU! Ono što su mu priredili mladi navijači ga je oduševilo, snimak zbunjenog Srbina obišao planetu! (VIDEO)

Prethodna noć bila je rezervisana za Ol-star meč u NBA ligi, a na njemu je po sedmi put učestvovao i srpski centar Nikola Jokić.

Nije se Jokić preterano trudio da napravi zabavu Amerikancima, te je prvi meč završio je sa 2 poena, 3 asistencije i jednim skokom, dok je u drugom meču imao 2 poena, 6 skokova i 2 asistencije.

Pred početak glavnog događaja Nikola Jokić dobio je prsten za učešće na Ol-star vikendu, a mladi navijači su mu uručili neobičan poklon - pismo!

On je dečaku i devojčici potpisao majice, a kada je dobio pismo rekao je.

- O, hvala društvo. Ovo je sjajno, zadržaću ga.

- Nikola Jokić after receiving his #NBAAllStar ring and a letter from a couple of young fans 🫶 pic.twitter.com/VYakpliEd9