Novi snimak Novaka Đokovića opet oduševio svet: Šta je rekao?

Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković se uspešno oporavio od povrede koju je doživeo na Australijan openu, tako da ćemo ga vrlo brzo gledati na ATP turniru u Dohi u Kataru.

Već je Đoković uspeo da napravi potpuni šou u Kataru gde je igrao tenis sa kamilama, a sada su organizatori pred njega i ostale zvezde turnira, među kojima su i Karlos Alkaraz, Stefanos Cicipas, ali i Grigor Dimitrov, postavili novi izazov.

Naime, svi oni morali su da progovore na arapskom jeziku, a može se reći da je Đoković taj zadatak izuzetno uspešno ispunio.

I dok su ostali teniseri uspeli da nabroje reč ili dve, Đoković je krenuo da ređa jednu za drugom i tako pokazao da mu jezici fantastično idu, pošto tečno priča engleski, francuski, italijanski, španski, pa čak uspeva da se sporazume i na kineskom jezuku.

Poslušajte šta je to najbolji teniser svih vremena imao da poruči svima na arapskom jeziku:

Podsetimo, nedavno je na turniru u Pertu, Novak Đoković progovorio i na kineskom jeziku, kada je oduševio i šokirao Olgu Danilović. Pogledajte ispod i tu reakciju:

Novak Wishing Chinese fans a Happy New Year 2024 in Chinese. (look at Olga and Viktor's reaction😂 )

"Happy New Year! How are you, thank you for your support, I love you, China, my good friend!"🇷🇸🇨🇳❤️

“新年快乐! 你好吗,谢谢你们的支持,我爱你,中国,我的好朋友!” pic.twitter.com/7KRKXe9Lz3