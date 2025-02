'IMA PREVIŠE NEDOSLEDNOSTI' Đoković: Nemam poverenje u rad Svetske antidoping agencije

Najbolji srpski teniser Novak Đoković izjavio je danas da gotovo da nema poverenja u rad Svetske antidoping agencije (WADA) koja je pre dva dana saopštila da je Italijan Janik Siner suspendovan na tri meseca.

Siner je suspendovan do 4. maja zbog korišćenja nedozvoljene supstance klostebola nakon što je sklopio dogovor sa Svetskom antidoping agencijom.

"Razgovarao sam sa nekoliko igrača, ne samo poslednjih dana već i prethodnih meseci. Većina njih nije zadovoljna kako je ceo proces protekao i ne misli da je fer. Mnogi od njih veruju da je bilo favorizovanja. Očigledno je da ima sve manje poverenja, ja lično gotovo da nemam poverenja, ne samo u ove slučajeve nego generalno u sve. Imamo očigledne nedoslenosti", rekao je Đoković na konferenciji za medije.

On je naveo da Svetska antidoping agencija (WADA) u svojim pravilima poručuje da je svaki slučaj drugačiji i da teniseri moraju da razgovaraju sa ljudima iz svog tima kako bi otkrili zbog čega je uzorak prethodno bio pozitivan.

"Imamo situacije da neko kao vrhunski igrač koji može sebi da priušti najbolje advokate i može da ima pristup resursima, tako ima veću mogućnost da se izbori za bolji ishod nego neko ko to nema. Kada se otkrije da je uzrok pozitivan, imaš neko razumno vreme da se izjasniš po tom pitanju, da otkriješ izvor ili pozadinu odakle je to došlo. Siner je to dostavio za šest sati, zato je imao bolji tretman, a drugi nisu to uspeli. Ne može svako to brzo da uradi", izjavio je srpski teniser.

Đoković je poručio da je tajming za početak suspenzije interesantan i dodao da se Sinerova suspenzija završava tačno pred početak turnira u Rimu, kao i da ne propušta nijedan grend slem.

"Siner je dobio tri meseca zbog propusta njegovih ljudi, ali oni su radili na ATP turu, tako da i to mnoge čudi. Zaista je sazreo trenutak da se menja sistem, jer je veoma nefer. I drugi broj jedan, Iga Švjontek, ona je bila suspendovana, a da to niko nije znao i to van sezone, kada nisu bili turniri. Treba da imamo na umu da su i Siner i Švjontek bili broj 1 u trenutku kada su njihovi slučajevi obelodanjeni. To nije dobro za sport. Ima mnogo problema u procesima i sistemu, njih dvoje su nevini i to je to. Dok se ne dokaže suprotno, oni su nevini. Ali ima da se razgovara o načinu na koji su tretirani oni a kako drugi igrači. To su sve nagodbe koje podižu crvene zastavice i ljudi dovode u pitanje verodostojnost antidoping agencija", dodao je Đoković.



On je istakao da su srpski teniseri Miomir Kecmanović, Hamad Međedović i Laslo Đere zabeležili odlične rezultate na ATP turnirima prošle nedelje.

"Čestitke Keci, fantastičan povratak. Od 2:5 se vratio i osvojio turnir, njegov drugi trijumf. Hamad imao fenomenalan turnir, igrao finale šteta za poraz, radujem se što ću ga videti ovde. Đere imao sjajno polufinale, malo falilo da i on prođe", rekao je Đoković.

Srpski teniser je danas u paru sa Špancem Fernandom Verdaskom izborio plasmanu četvrtfinale turnira u Dohi, a sutra će oko 15.30 časova igrati u pojedinačnoj konkurenciji protiv Italijana Matea Beretinija u prvom kolu turnira u Dohi.

Autor: Marija Radić