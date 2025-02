Dončić dobio mural u Los Anđelesu: Ovo je najveća čast koju je mogao da dobije

Nije puno vremena prošlo do momenta kada je slovenački reprezentativac Luka Dončić dobio mural i to pored najveće legende Los Anđelesa.

Neko je rekreirao momenat pozdrava Luke i Kobija Brajanta pre nekoliko godina kada je ekipa Dalas Maveriksa gostovala Los Anđeles Lejkersima.

Na muralu se vidi kako se Luka i Kobi pozdravljaju.

New Luka x Kobe mural in LA 💜💛



(via @kobemurals) pic.twitter.com/hwlVGH2Xin