U Budvi startovale završne pripreme ženske boks selekcije Srbije uoči odlaska na Prvenstvo sveta 2025.

Ostalo je još 20 dana do početka Svetskog prvenstva za žene u boksu koje će biti održano u hali „Čair“ u Nišu.

Finalni deo priprema ženske boks selekcije Srbije uoči starta najvažnijeg takmičenja u 2025. naše dame započele su u Budvi. Prvi deo priprema odrađen je u Beogradu u Zavodu za sport i medicinu sporta Republike Srbije, nakon kojeg su srpske bokserke imale i poslednje test takmičenje pre samog Prvenstva sveta učešćem na tradicionalnom turniru „Beogradski pobednik – memorijal Branko Pešić“.

Ženski boks tim postao je sinonim za pobedu, a srpkinje su u 2024. osvajanjem 11 medalja na Prvenstvu Evrope u Beogradu pokazale klasu, snagu, hrabrost i kako se voli srpska zastava i grb koji ponosno nose na srcu.

„Raduje me što završne pripreme obavljamo u Budvi, za ovaj grad me vežu lepe uspomene jer sam ovde osvojila dve Evropske medalje i sigurna sam da ćemo ovde imati dobre pripreme i doneti u Niš najbolju formu. Ovo će biti prvi put da boksujem u Nišu, za Nišlije sam čula da su jako dobri domaćini i trudiću se da se predstavim u najboljem svetlu i donesem Srbiji, u Čairu, zlatnu medalju“ – kaže aktuelna seniorska i omladinska šampionka Starog kontinenta, mlada srpska heroina u bokserskim rukavicama Sara Ćirković.

Na završnim pripremama u Budvi spisak selektora srpske ženske boks armade čine:

Snežana Šiljković, Sanja Mitić, Dragana Jovanović, Sara Ćirković, Anđela Branković, Natalija Šadrina, Kristina Kuluhova, Anastasija Lukajić, Milena Matović, Nikolina Gajić, Elma Hajrović, Sara Miljković.

„ Naš tim je stigao u Budvu gde ćemo zajedno sa domaćinom Crnom Gorom, Marokom i Turskom obaviti završne pripreme. Ovaj kamp je od izuzetnog značaja pred samo Svetsko prvenstvo i mislim da će naša selekcija biti u jako dobroj formi. Priželjkujemo i verujemo da ćemo u Nišu osvojiti prve medalje u istoriji ženskog seniorskog boksa Srbije. Imamo tim koji to može, u prethodnom periodu rezultatima koji su ostvareni to smo i dokazali. Imati u timu tri seniorske Evropske šampionke, Saru Ćirković, Nataliju Šadrinu i Kristinu Kuluhovu je zaista velika stvar, a i ostale naše bokserke imaju Evropske, Balkanske medalje i sve će biti konkurentne, a vjerujem da mogu i do medalja. Težimo tome da imamo kompletnu ekipu, svih dvanaest kategorija, i ako sve bokserke do početka šampionata budu zdrave imaćemo bokserke u svim kategorijama na Svetskom prvenstvu čiji smo domaćini“ - ističe selektor ženske boks selekcije Srbije Mirko Ždralo.

Svetsko prvenstvo za žene 2025. startuje u Nišu, u hali „Čair“ 8. marta, na Međunarodni dan žena, finalni mečevi su na programu 16. marta. Srbija će biti domaćin svetskom kremu ženskog boksa, naše heroine su motivisane da pokažu svu jačinu i lepotu srpskog srca.

Autor: Iva Besarabić