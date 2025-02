IMA LI KRAJA MALERIMA ZA PARTIZAN?! Svetislav Pešić potvrdio loše vesti - Duža pauza za Pokuševskog

Košarkaš Partizana Aleksej Pokuševski zbog povrede ramena propustiće mečeve reprezentacije Srbije protiv Finske i Gruzije.

Ovo je potvrdio Svetislav Pešić koji je otkrio zdravstveno stanje na okupljanju košarkaša pred predstojeće prozore.

- Petrušev dolazi večeras, dali smo mu da završi neke privatne obaveze, on je večeras na treningu. Pokuševski je povređen, njegovo rame nije dobro, juče je napravljen MRI, on mora da bude van treninga. To može da se proširi, pa bi morao i na operaciju ako se pogorša situacija - rekao je Pešić.

Taman kada su stigle lepe vesti za Partizan u vidu oporavka Frenka Nilikine od povrede, stigla je loša vest...

Sve se ovo dešava pred nastavak Evrolige i meč sa Baskonijom 28. februara.

Crno-beli se nalaze na 8. mestu elitnog takmičenja sa skorom 14-12 a vodiće veliku borbu do kraja sezone za plasman u plej-of - plej-in.

Autor: Iva Besarabić