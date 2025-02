Šok prizor na teniskom terenu: Meč prekinut zbog pucnjave, pojavio se i tenk

Meč Dena Udena i Ivana Denisova ostaće upamćen u istoriji tenisa kao jedan od najšokantnijih, jer je isti prekinut zbog pucnjave i intervencije vojske ispred samog terena!

Naime, Uden i Denisov su učestvovali na jednom turniru u Kongu kada je duel prekinut zbog činjenice da je počela pucnjava i da je vojska bacala suzavac na civile.

U jednom trenutku, javljaju mediji, pored terena se pojavio i tenk - što je buo jasan signal da sklone u svlačionicu.

Rezultat je u tom trenutku bio 1:0 u setovima za Udena, dok je u drugom stajalo 2:2. Na kraju, Holanđanin je slavio i prošao dalje.

Zanimljivo, Uden je samo dan ranije na svom Instagram profilu objavio da mu je telefon ukraden.

🚨🤯 THE CONGO ARMY IS IN THE STREETS OF BRAZZAVILLE SHOOTING TEAR GAS AT CIVILIANS DURING A CHALLENGER MATCH pic.twitter.com/7BIjc69MsH