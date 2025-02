BRAVO MAJSTORE! Povređeni Hamad Međedović nakon TRILERA u Dohi savladao Cicipasa - Na 'JEDNOJ NOZI' ušao u osminu finala

Srpski teniser Hamad Međedović ne ume da stane i to radi do poslednjeg atoma snage!

Posle serije vrhunskih skalpova i finala Marselja, stigao je u Dohu i u prvom kolu nadigrao 11. igrača sveta, Stefanosa Cicipasa sa 7:6(6), 5:7, 7:6(5) - i to sa povređenom butinom posle skoro tri sata igre!

Sreća jeste tu, ali briga je još prisutnija... Hramljao je i jedva hodao u poslednjih 15 minuta igre. Jednostavno, pravo je čudo da je i ostao na terenu.

One of the most unnecessary injuries I’ve ever seen. WTF is Medjedovic thinking?



pic.twitter.com/1AywzChZIl