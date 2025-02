JOKIĆ HTEO DA PROGOVORI, PEŠIĆ GA PREKINUO I ŽESTOKO ODBRUSIO! Isplivala scena iz svlačionice Srbije sa meča protiv Amerike za koju je malo ko znao!

Košarkaška reprezentacija Srbije na Olimpijskim igrama u Parizu igrala je dva puta protiv Sjedinjenih Američkih Država, a novi "Netflix" dokumentarac pod nazivom "Court of Gold" doneo je i neke malo poznate detalje sa ovih mečeva.

Na prvoj utakmici nezaustavljiv je bio Kevin Durent koji je odigrao najbolji meč na takmičenju, a njegova partija dovela je do rasprave u svlačionici "orlova".

- Moramo da pričamo - rekao je Bogdan Bogdanović, a na njegove reči pokušao je da se nadoveže Nikola Jokić:

- Moramo... - krenuo je u izlaganje Džoker, ali ga je Svetislav Pešić prekinuo i žestoko odbrusio.

- Ovaj Durent, pa najbolji čovek na terenu šutira pet od pet trice! On ti dođe i stavi ti koš, pa koga ćeš da čuvaš? Koga ćeš da čuvaš?! Pa njega čuvaš! Ti ništa drugo ne gledaš, nikoga drugog, samo njega gledaš! Moja je greška, trebao sam drugog igrača da stavim na Durenta. Ako to ne možemo sami da vidimo da uradimo... Pa on će da šutira, ko će drugi?! I dobije loptu sam kao duh - grmeo je Pešić, a sve to mogli smo videti u trećoj epizodi ovog dokumentarca.

Srbija je taj meč protiv Sjedinjenih Američkih Država izgubila sa 110:84, Kevin Durent je ubacio 23 poena.

Autor: Aleksandra Aras