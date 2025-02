GOSPODSKI GEST NOVAKA ĐOKOVIĆA! Verdasko se oprostio od tenisa, a srpski as se okrenuo ka navijačima i od njih tražio jednu stvar! VIDEO

Srpski teniser Novak Đoković u paru sa Špancem Fernandom Verdaskom nije uspeo da se plasira u polufinale dubla u Dohi, nakon što su danas poraženi od Finca Harija Heliovara i Britanca Nerija Patena 5:7, 4:6.Oni su poraženi posle sat i 22 minuta.

Ovo je bio poslednji meč Verdaska u profesionalnoj karijeri, u kojoj je osvojio sedam trofeja i igrao ukupno 23 finala.

Posle meča, srpski as je ponovo pokazao svoju veličinu, pa je jednim gestom oduševio čitav teniski svet.

Naime, dok je publika pozdravljala Verdaska, Novak je od njih tražio da budu bučniji kako bi ga na što bolji način ispratili u penziju, a kako je to izgledalo pogledajte u priloženom video snimku:

Congratulations to Fernando Verdasco on a great career. 💪🏻👏🏻



And thank you to Novak Djokovic for being kind enough to play doubles with him so he can retire on his own terms. 🇷🇸 🇪🇸 ❤️



A beautiful farewell.pic.twitter.com/RFQ3TF2D6y