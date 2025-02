Karadžić: Šta srpska košarka ima od Partizana? 'Nema naše dece, naših igrača'

Pauza usled finalnog turnira Kupa „Radivoj Korać“, koji je protekle nedelje odigran u Nišu, dobro je došla mnogim klubovima u AdmiralBet Košarkaškoj ligi Srbiji kako bi uzeli malo odmora i napunili baterije pred nastavak zanimljive sezone.

Da nas očekuje neizvesna završnica u domaćoj ligi, najbolje pokazuje i prethodno, 20. kolo, koje je donelo izuzetno zanimljive rezultate.

O Kolu u kome su čak tri susreta pobednika dobila u poslednjim sekundama meča, komentarisali smo sa bivšim košarkaškem Goranom Karadžićem, u našoj redovnoj rubrici Komentar kola.

„Iako je u žiži domaće košarkaške javnosti prethodne nedelje bio Kup, sigurno je da ljubitelji košarke u našoj zemlji nisu zaboravili prethodno kolo KLS, koje je još jednom pokazalo koliko je naša liga, čak i bez šest klubova koji se takmiče u ABA ligi jaka“, počeo je Karadžić i nastavio:

„Kao iznenađenje bih mogao izdvojiti rezultatski uverljivu pobedu Zlatibora nad Vojvodinom u Spensu. Novosađani zaista imaju respektabilan roster, ali je sasvim normalno da usled igranja na dva fronta dođe do pada forme usled zamora igrača. Sada su dobili novog trenera i verujem da će im to biti pozitivan impuls pred nastavak sezone u koju su ušli sa visokim ambicijama“.

U čak tri meča 20. kola KLS, pobednika smo dobili u poslednjim sekundama.

„To samo govori u prilog kvaliteta i rasta i razvoja domaće lige. BKK Radnički, koji predstavlja odličan spoj mladosti i iskustva uspeo je da savlada ni malo ugodnu Slobodu. Slavlje OKK Beograda u kragujevačkom Jezeru, nad SPD Radničkim koji ove godine beleži sjajne rezultate takođe je utakmica koja će se pamtiti i koja pokazuje koliko mi istinskih talenata imamo u KLS. Podmlađeni Čačak94 dobro je namučio Mladost Maxbet u Zemunu, a pobednika je odlučivala jedna lopta. To su činjenice koje zaista govore mnogo“, komentariše bivši košarkaš.

Dynamic je nakon dolaska Stevana Mijovića za trenera beležio sjajne rezultate, ali je ušao je u krizu rezultata, te je u prošlom kolu pretrpeo poraz od podmlađene ekipe Jokera.„Somborci su zabeležili petu pobedu u nizu, sa podmlađenim timom, što treba biti za primer mnogima da trebaju da se ohrabre i nekada puste i decu da igraju. Ti klinci evidentno imaju kvalitet, a mladost donosi energiju i srčanost, što je u velikom broju slučajeva presudno za dobre rezultate. Dorćolci takođe imaju sjajan tim, ali oscilacije tokom sezone su normalne i ne treba na njih gledati tragično. Ja verujem da će Dynamic do kraja uspeti da se vrati na pobednički kolosek i ostanu u gornjem domu tabele“, jasan je Karadžić.

Vršac je, sudeći po rezultatu, teže nego što se očekivalo stigao do pobede nad Tamišem.

„Pančevci nemaju prostora za kalkulacije ukoliko žele sačuvati status prvoligaša i tako su i odigrali u Milenijumu. Vršac je meč dobio na kvalitet i još jednom potvrdio koliko se dobro radi u ovom banatskom gradu. Mislim da će se između njih i Vojvodine do kraja voditi žestoka borba za lidersku poziciju“, mišljenja je Goran Karadžić, koji je prokomentarisao i preostale dve utakmice 20. kola:

„Mladost iz Smederevske Palanke pobedom u Pazaru ugledala je svetlost na kraju tunela, iako su još uvek daleko od sigurne luke. Po mom mišljenju, mislim da taj grad i klub zaslužuju opstanak u ligi jer ozbiljno rade, organizovani su na vrhunskom nivou, a Palančani vole košarku i svaki put kada igraju kod kuće to je praznik za čitav grad. Metalac se i pored promene trenera i dalje traži, iako imaju zaista solidan tim koji zavređuje da opstane u KLS. Možda sam očekivao da će uspeti da upišu bodove u Kraljevu, ali Sloga dobro zna šta radi i neće biti lak zalogaj ni za jednu ekipu“.

Iz kola u kolo susreti su sve neizvesniji, košarka sve kvalitetnija, pa se logično nameće pitanje – ima li u Srbiji potencijala za profesionalnu ligu?

„Tek će da bude neizvesna borba kako u gornjem, tako i u donjem domu tabele. Evidentan je napredak KLS u poslednjih nekoliko godina, što je pokazatelj odličnog rada menadžmenta, ali i sve više klubova, koji se uz svesrdnu pomoć države bude. Čim su finansije veće, više igrača se vraća. Kada je u pitanju profesionalna liga, to je tema o kojoj se mnogo govori i koja će se, po mom mišljenju i realizovati u narednom periodu. Srbija ima košarkaški potencijal kao ni jedna država u regionu. Zamislite kakva bi to liga bila da je od prvog dana igra i šest ekipa koje igraju u ABA 1. To treba da bude cilj svih nas, jer na taj način čuvamo jedan od naših najboljih brendova, a i radimo na očuvanju i podizanju njenog kvaliteta i ispoljavanju punog potencijala“, jasan je Goran Karadžić.

Bivši košarkaš na kraju je apostrofirao da glavni zadatak svih klubova i sportskih radnika treba da bude rad sa mladim igračima.

„Regrutovanje talentovane dece, kvalitetan rad sa njima od najranijeg uzrasta mora biti prioritet svih klubova. Mi to radimo u Mladosti, gde izbacujemo našu decu, koja su u konačnici i nosioci igre zemunskog tima poslednjih godina. Ima klubova koji rade dobro, ali i onih drugih. Ne mogu da se ne zapitam šta srpska košarka ima od ovakvog Partizana? Nema naših igrača, nema naše dece, a talenta imamo. Samo treba zasukati rukave i raditi sa klincima kroz kvalitetan sistem i stvoriti jednu bazu koja će predstavljati budućnost naše košarke. Kroz našu jedinstvenu ligu, zašto ne bismo uvezali i klubove iz nekih drugih zemalja, po ugledu na najjaču ligu na svetu? Srpski klubovi bi i u tom slučaju bili nosioci, kao što su i sada u regionalnom takmičenju. Samo nam je potreban sistem i kvalitetan rad sa decom, bez toga nam se ne piše dobro“, zaključio je Karadžić.

Autor: Snežana Milovanov