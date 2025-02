ŠOK U DOHI: Karlos Alkaraz eliminisan u četvrtfinalu

Još jedan sjajan meč odigran je u Dohi. Ovoga puta su akteri bili Karlos Alkaraz i Jirži Lehečka, a Čeh je napravio veliku senzaciju, pošto je trijumfovao sa 6:3, 3:6, 6:4.

Ovaj duel je idealno počeo za trećeg igrača sveta koji je već u trećem gemu napravio brejk. Ipak, nakon toga je usledio pad koncentracije kod njega. Rival je to iskoristio, dva puta mu oduzeo servis i serijom od četiri vezana gema došao do 5:2, a ubrzo je i dobio prvi set.

Držao je u tim momentima konce igre u svojim rukama Španac. Vodio je u odlučujućem delu duela sa 4:2 i činilo se da će bez ikakvih problema privesti meč kraju. Tako nije mislio Čeh koji je zaigrao furiozno od tog trenutka i novom serijom od četiri gema došao do preokreta i velike pobede.

Lehečka će u polufinalu na ovom turniru iz serije 500 igrati protiv pobednika meča Mateo Beretini (Italija) - Džek Drejper (Velika Britanija).

Očekivala se reakcija Alkaraza i desila se. U drugom segmentu je Karlos jedini brejk napravio u četvrtom gemu. Vođstvo je uspeo da sačuva bez problema i odveo je meč u treći set.

Autor: Dalibor Stankov