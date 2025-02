Rekordan broj država 66 prijavilo učešće bokserki za Svetsko prvenstvo u Nišu (FOTO)

Sport koji je vekovima bio rezervisan isključivo za muškarce, danas doživljava ekspanziju sa pripadnicama nežnijeg pola. Od straha do ponosa, satkan od raznolikosti emocija, kao magnet privlači dame, koje sve više kreću stopama jačeg pola, tragajući za tajnama ovog sporta koji zahteva istinu.

Potvrda ove tvrdnje stiže nam iz Međunarodne bokserske asocijacije (IBA) gde se za Svetsko prvenstvo za žene u njegovom 14. izdanju prijavilo do sada rekordni broj država 66 i 337 bokserki, u 12 težinskih kategorija. Niš kao domaćin svetske smotre plamenite veštine od 08. do 16. marta 2025. u hali „Čair“ ovom prilikom ugostiće preko 1000 zvanica koje će u drugi najveći grad u Srbiji stići sa svih tačaka planete.

Borba za čast, opstanak, dostojanstvo, medalje i himnu svoje zemlje, pre svega borba sa samim sobom, sve je to deo boks priče koju svaki meč iznova i iznova prođu i prežive glavni akteri u ringu. Izjave šampionki iz svih delova sveta koje će doći u Niš jedinstvenog su stava i poruke, a to je da su spremne da pruže partije života, kako bi ne samo stigle do medalje, već i vredne novčane nagrade. Osvajačici zlatne medalje IBA (Međunarodna boks Asocijacija) uručiće 100.000 dolara, za srebro sledi nagrada od 50.000, bronza iznosi 25.000, dok je za četvro mesto obezbeđeno 10.000 dolara.

“Boks je sport koji objektivno pokazuje ključne ljudske kvalitete. Tokom tri runde, bokseri su svesni značaja svojih akcija. Svaki bokser, bez obzira na pol, mora biti obučen da održava visok nivo koncentracije, strpljenja i mentalne discipline, kao i da upravlja unutrašnjim sukobima. Zadovoljstvo nam je što smo domaćini bokserske manifestacije u Nišu i učinićemo sve da ovaj događaj bude izuzetna prilika u svetu ženskog boksa” istakao je Sergej Lomakin, generalni direktor Bokserskog saveza Srbije.

Ženska boks selekcija Srbije imala je prvi deo priprema u Beogradu, zatim poslednju takmičarsku proveru na „Beogradskom pobedniku – memorijal Branko Pešić“, sada su u Budvi gde se radi na finesama i finalnoj fazi priprema uoči početka najvažnijeg takmičenja u sezoni 2025. za mnoge i u karijeri.

„Sa svakim danom, nivo adrenalina i motivacije raste. Iščekivanje se oseća ne samo u Nišu već i širom sveta ženskog boksa. Niš je sportski grad koji ceni velike sportske događaje, a ovo je odlična prilika za bokserske entuzijaste da prisustvuju uzbudljivim mečevima u kojima nastupaju najbolje bokserke sveta. Ulaz na manifestaciju će biti besplatan, što je poklon za Nišlije i sve goste koji prisustvuju Svetskom prvenstvu za žene. Ovo prvenstvo će biti značajan događaj, koji će sa visokim stepenom profesionalizma organizovati Bokserski savez Srbije i Međunarodna bokserska asocijacija. Posvećeni smo ovom cilju i uvereni u našu sposobnost da uspešno ostvarimo zadatke koji su pred nama“ - dodao je Lomakin.

Boks danas više nego ikada broji i okupira pripadnice lepšeg pola, što kroz običnu fitnes rutinu, što kroz sport kao ličnu profesiju, ističući da postoji niz prednosti koje možete da dobijete nošenjem rukavica. Boks nije samo odličan način da ostanete aktivni, već može učiniti i čuda za vaše mentalno zdravlje, zahteva svu vašu pažnju i omogućava vam da se odmaknete od spoljašnjeg sveta i da se u potpunosti fokusirate na sebe. Svetsko prvenstvo u Srbiji, Nišu, hali “Čair” je idealna prilika da se u ovo uverimo i vidimo svu hrabrost najhrabriji dama sveta.



Autor: Aleksandra Aras