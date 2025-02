Jokić oborio još jedan rekord! Ovo verovatno više nikada neće ponoviti

Tokom utakmice Denvera i Šarlota, Nikola Jokić je uputio čak 14 šuteva za tri poena, što je rekord njegove karijere. Prethodni je iznosio 11 pokušaja izvan linije 7,24 metara.

Denver je bez problema na svom terenu izašao na kraj sa Šarlotom (129:115) i tako upisao deveti uzastopni trijumf u NBA ligi.

Nikola Jokić je, očekivano, bio jedan od najboljih na terenu, a upisao je 29 poena, 17 skokova i devet asistencija, uz napomenu da je šutnuo čak 14 trojki!

To je ujedno i rekord karijere popularnog Džokera kada su šutevi van linije 7,24 metara u pitanju, a prethodni je postavio 2020. godine protiv Jute (11).

Činjenicu da je Jokić mnogo šutirao trojke je prokomentarisao i trener Denvera, Majkl Meloun, tokom konferencije za medije posle susreta sa Hornetsima.

- Sa Nurkićem tamo, on je često dole i igra pikenrol (otvaranje iz bloka ka unutra), tako da pikenpop (otvaranje iz bloka spolja) postaje dostupan. Razgovarali smo o tome. Mislim, i to je delikatan balans, je l' tako? Jer on je najbolji igrač u reketu na svetu koji ima sezonu karijere sa trojkama i pokušava da uskladi tu ravnotežu između igre iznutra i spolja - rekao je Meloun.

Autor: Dalibor Stankov