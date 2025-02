Košarkaši Srbije savladali su Finsku u Helsinkiju rezultatom 105:95 u utakmici 5. kola grupe G kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Srbija je prva u grupi sa svih pet pobeda, dok je Finska upisala i četvrti poraz.

U drugom meču ove grupe sastaju se Gruzija i Danska.

U poslednjem kolu u ponedeljak Srbija dočekuje Gruziju, dok Finska gostuje Danskoj.

Gledali smo izjednačenu prvu četvrtinu, Srbija je uglavnom bila u minimalnom vođstvu, ali je domaćin mini serijom 7:0, rešio prvu deonicu u svoju korist sa 26:24.

U drugoj četvrtini pravi trojkaški obračun. Finska je trojkama stekla blagu prednost i uspešno je održavala. Finci su u prvom poluvremenu ubacili čak 11 trojki što im je i donelo vođstvo 57:51. I Srbija je dobro šutirala, pogodila osam trojki u prvih 20. minuta.

Mnogo bolju odbranu zaigrali su Orlovi u nastavku. Srbija je na krilima Koprivice serijom 9:0 preokrenula rezultat i povela 61:62.

Potom se razigrali Nakić i Petrušev i Orlovi su stigli do +8 na kraju treće deonice, 71:79.

Nije se predavala Finska i novom serijom ponovo je povela početkom poslednje četvrtine 82:81. Tada su na scenu stupili Avramović i Petrušev i novom serijom Orlova prelomili utakmicu.

Najbolji igrač utakmice bio je fenomenalni Filip Petrušev koji je postigao 32 poena. Istakao se Aleksa Avramović koji je upisao 18 poena, od kojih nekoliko vrlo bitnih trojki.

TOK MEČA:

IV ČETVRTINA

39. minut - Ne predaju se Finci. Salin pogađa trojku. Pešić traži tajm-aut. Petrušev pogađa iz horoga, briljira danas.

38. minut - Nova trojka Avramovića! Srbija krupnim koracima ide ka pobedi.

37. minut - ALEKSAAA! Jako važna trojka Avramovića, da bi u sledećem napadu nakon dobre odrbane Srbije, prosledio asistenciju za Petrušva koji postiže svoj 32. poen. Srbija na +7.

35. minut - Laki poeni Mađunija i loša odbrana Koprivice, ali se iskupio centar Partizana i zakucao u sledećem napadu.

34. minut - Seriju prekida Koprivica poenima ispod koša. Faul u napadu domaćina, pa zatim trojka Davidovca u pravom trenutku. Srbija ponovo vodi.

32. minut - Odličan odgovor Finske u poslednjoj deonici i serija 9:0. Vratili su se i poveli.

III ČETVRTINA - 14:28 (71:79)

30. minut - Dva loša napada Srbije u poslednjem minutu, što su Finci iskoristili i vezali četiri poena. Međutim, poslednji koš u trećem periodu postiže Petrušev. Pogodio je trojku centar Crvene zvezde koji je sada na 26 poena.

29. minut - Raste prednost Srbije, asistencija Lakića i laki poeni Petruševa - 67:76

28. minut - Tako je! Sjajni i energični Avramović prvo postiže poene nakon lepog prodora, zatim krade loptu i u kontri upošljava Nakića koji pogađa trojku. Tajm-aut Tuovi - 67:74

27. minut - Neverovatno! Nkamua pogađa trojku, a zatim Finska dobija loptu sa strane, jer je Koprivica napravio faul u bloku. Srećom, domaćin nije iskoristio taj napad. Na drugoj strani Nakić se lepo snalazi i postiže drugi koš na meču - 67:69

26. minut - Odličan Trifunović! Krade Balša loptu i u kontri Trifunović pogađa za dva, a kasnije i dodatno slobodno bacanje - 64:67

25. minut - Nisu sudije svirale faul na Koprivici i domaćin to koristi i postiže trojku u kontri. Na drugoj strani, poeni Davidovca nakon skoka u napadu - 64:64

24. minut - Serija Srbije od 9:0, pa nakon pogotka Koprivice "orlovi" odlaze na plus jedan.

23. minut - Spor nastavak Srbije, uspeva nekako da dođe do poena Petrušev, međutim, domaćin i dalje lako dolazi do rešenja u napadu - 61:53

21. minut - Prve poene u drugom poluvremenu postiže Gustavson.

II ČETVRTINA - 31:27 (57:51)

20. minut - Jako loša odbrana Srbije iz tajm-auta i laki poeni za Finsku. U narednom napadu Davidovac precizan oba puta sa penala, a za kraj deonice Finska ponovo pogađa trojku. Kraj prvog poluvremena - 57:51

18. minut - Nova trojka domaćih. Usledio je loš napad Srbije, ali je Avramović uspeo da pogodi za tri uz zvuk sirene. Važni poeni "orlova".

17. minut - Ponovo trojka Finske, zatim promašaj Trifunovića sa poludistance, da bi Valtonen pogodio nakon polaganja. Plus pet za domaće.

16. minut - Evo dobre odbrane, kontre i lakih poena za Nakića. Nerešeno je, tajm-aut Finska.

15. minut - Odlična akcija Srbije i trojka Trifunovića. Međutim, odbrana još uvek nije na zavidnom nivou, što Nkamua koristi i postiže 2+1. On je sada na 12 poena.

14. minut - Nastavlja Petrušev sa sjajnom partijom, nova trojka za košarkaša Zvezde, da bi u sledećem napadu pogodio i za dva. Petrušev je sada na 19 poena - 39:37

Foto: fiba.basketballFilip Petrušev13. minut - Trojka za trojkom. Prvo precizni Finci, a zatim pogađa i Lakić, kome su ovo prvi poeni danas - 37:32

12. minut - Loš faul Srbije i tri bacanja za Mađunija. Pogodio je dva od tri. Tajm-aut Pešić.

11. minut - Drugi period počinje novom trojkom Finaca. Istom merom uzvraća Srbija i to na zanimljiv način. Šutnuo je Davidovac trojku uz zvuk sirene i pogodio o tablu.

I ČETVRTINA - 26:24

10. minut - Kraj prve deonice nakon koje Finska vodi sa dva poena plusa. Imali su naši momci poslednji napad u deonici, ali je Avramović izgubio loptu na pet sekundi do kraja, što je domaćin iskoristio i postigao poene uz zvuk sirene za vođstvo.

Foto: profimediaAleksa AvramovićNajefikasniji u timu Svetislava Pešića u dosadašnjem toku meča jeste Filip Petrušev sa 14 poena.

9. minut - Jantunen sada ima 10 poena, ponovo pogađa trojku košarkaš Pariza - 22:24

8. minut - Nastavlja Petrušev, precizan oba puta sa penala, da bi Finci ponovo pogodili trojku. U sledećem napadu našeg tima u strelce se upisuje Filip Trifunović - 19:23

7. minut - Podiže Srbija nivo igre, ali moraće bolje u odbrani. Nova lepa asistencija Avramovića i prvi poeni Beslaća. Na drugoj strani ponovo pogađa Jantunen koji predvodi svoj tim.

5. minut - Sjajan start Petruševa. Sada je ubacio novu trojku, u sledećem napadu pogađa i za dva, a zatim je bio precizan oba puta sa penala. Već ima 12 poena.

4. minut - Novi poeni Petruševa, ovog puta pogađa trojku na asistenciju Avramovića.

3. minut - Evo prve trojke za naše, pogađa Avramović. Na drugoj strani Jantunen uzvraća istom merom.

2. minut - Ponovo ne koristimo napad, da bi Finci poentirali u kontri. Prve poene za Srbije postiže Petrušev. Pogodio je za dva i dobio dodatno bacanje, koje nije iskoristio.

1. minut - Počinje meč trojkom domaćina, dok naši reprezentativci ne koriste prvi napad, Koprivica promašuje zicer.

PRE MEČA

17.29 - Srbija protiv Finske izlazi u novoj opremi, s obzirom da je novi sponzor našeg nacionalnog tima kompanija "Najk".

17.27 - Intonirane su himne dve reprezentacije, a selektor Pešić se odlučio za sledeću startnu petorku.

Filip Petrušev, Balša Koprivica, Dejan Davidovac, Aleksa Avramović, Uroš Trifunović

17.10 - Ovako je selektor Pešić najavio utakmicu.

- Za nas su sve utakmice važne, mi i nemamo puno utakmica, do priprema za Evrobasket praktično nema ništa, nemoguće je organizovati pripreme, mi gledamo ako možemo puno stvari da završimo, a to je da pripremimo ekipu za ove utakmice, ali i da nekim igračima damo mogućnost da osete reprezentaciju, da treniraju, da igraju. Imamo i dosta igrača koji su bili u mlađim kategorijama - rekao je Pešić.

16.50 - U odsustvu Stefana Jovića, ulogu kapitena obavljaće bek CSKA iz Moskve, Aleksa Avramović. On je govorio o ovoj temi i istakao da je velika čast što će imati priliku da bude kapiten nacionalnog tima.

- Hvala na časti, to je velika čast i privilegija, nešto što nisam mogao da zamislim. Hvala saigračima i selektoru što me izabrao, to je samo jedna dodatna odgovornost da obezbedimo pobedu i da ja Joviću predam traku u ponedeljak - istakao je košarkaš CSKA.

Autor: Iva Besarabić