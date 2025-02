Rubljov posle skoro 3 sata došao do finala Dohe: Rus slavio protiv Kanađanina u prezanimljivom duelu!

Ruski teniser Andrej Rubljov postao je prvi finalista turnira u Dohi, pošto je u polufinalu slavio protiv Feliksa Ože-Alijasima sa 2:1, po setovima 7:5, 4:6, 7:5 nakon dva sata i 46 minuta rovoske bitke u Kataru na ovom turniru!

Pružila su ova dva tenisera publici ono što je od njih i očekivala. Prvi set je bio ogromna borba, gde je prvu brejk loptu imao Feliks Ože Alijasim, koju nije iskoristio u trećem gemu ovog meča. Usledila je sigurna igra na servis, a u desetom je čak četiri set lopte imao i Andrej Rubljov.

Rus se tada borio da dođe do vođstva, ali je Feliks odbranio svoj servis. Ipak, to nije uradio pri rezultatu 6:5, kada je Rubljov iskoristio prvu set loptu i poveo. To je pomoglo Kanađaninu da konsoliduje svoju glavu, a već u trećem gemu drugog seta je došao do brejka i poveo je sa 2:1.

Čuvao je tu prednost do samog kraja i drugi set je dobio sa 6:4.

Ušlo se u treći i odlučujući set, gde koncentracija nije popuštala nijednom igraču. Igrali su marljivo, sigurno, dok je Rubljov imao meč loptu na servis Ože Alijasima pri 6:5. Nije ju iskoristio i meč je otišao u tajbrejk. Samo jedan mini-brejk je bio dovoljan Rubljova da pobedi sa 7:5 u tajbrejku i tako ode u finale.

On čeka boljeg iz duela Lehečka - Drejper u finalu.

