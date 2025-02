Kirjos razvaljuje Sinera! Pala nova prozivka, 'kengur' iskoristio Francuza

Nik Kirjos ne namerava da stane sa prozivkama Janika Sinera posle doping skandala Italijana i minimalne suspenzije koju je nedavno dobio.

Podsetimo, prvi teniser sveta je zbog dopinga kažnjen sa tri meseca suspenzije, pošto je prošle godine u Indijan Velsu dva puta bio pozitivan na klostebol.

Među prvima koji je reagovao bio je upravo australijski teniser Nik Kirjos.

Ovog puta "kengur" koji je uvek bez dlake na jeziku nadovezao se na izjavu francuskog tenisera Aleksandra Milera koji je imao primedbe na račun ATP-a zbog doping kontrole u kasnim večernjim satima.

On je savladao Tomasa Martina Ečeverija na turniru u Rio de Žaneiru, a taj meč je okončan u ponoć.

Doping test when we finish at midnight .. come on .. @atptour