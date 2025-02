JOKIĆ OTVORIO DUŠU KAO NIKADA PRE! Sebe uporedio sa konjima, otkrio kojim jezikom će mu deca pričati, pa imao moćnu poruku za kraj

Srpski košarkaš Nikola Jokić već godinama dominira u NBA ligi. Jedan je od najboljih, a po mnogima i najbolji igrač ovog takmičenja, ali je i pored svega ostao na zemlji, što potvrđuje njegova priča iz emisije "Road to Gold", čiji su autor Denver Nagetsi.

Jokić je draftovan sa 41. pozicije 2014. godine, a čuvena scena je da je išla reklama za američki lanac brze hrane "Taco Bell" dok su govorili njegovo ime.

- Mislim da nikada nisam jeo "Taco Bell" samo zbog toga - počeo je priču Jokić, pa je uporedio sebe sa konjima, a svoju karijeru sa konjskim trkama:

- Znate na trkama konja postoje svi ti brojevi od 1 do 12. Postoje dobri brojevi, postoje loši brojevi, ali imam jednog prijatelja koji mi je rekao da ne postoji loš broj, već da postoji samo dobar i loš konj. Tako da šta god da su okolnosti, dobar igrač uvek pronađe način i svoj put.

Govorio je i o Raselu Vestbruku i njihovoj saradnji.

- Deluje da je savršeno sada sa njim. Mislim da on malo uspori zbog mene i ja ubrzam zbog njega i tada pronađemo perfektnu sredinu. Veoma dobro funkcioniše za nas to. U savršenoj smo situaciji na savršenom mestu. Sada čekamo da stignemo do cilja.

Zatim i o svojim idolima sa početka karijere.

- Kada sam odrastao, Peđa Stojaković i Divac su bili u NBA ligi. Tu su i Medžik Džonson, Majkl Džordan, Šek, svi ti likovi. Pa tu su Kobi, Lebron... Ali moram da kažem Tim Dankan, Dirk Novicki, volim Trejsija Megrejdija, mislim da je bio veoma talentovan igrač, bio je jedinstven, nije niko mogao da ga čuva. Nikad ga nisam pomenuo, ali hajde da kažem Trejsi Megrejdi.

Ol-star vikend ponovo je sve razočarao, a Jokić je imao ideju šta bi trebalo promeniti kako bi se stvari popravile.

- Sve mora da bude u jednom danu - kratko je rekao Jokić, pa je odgovorio na pitanje šta bi poručio malom Nikoli da sada to može:

- Radi sve. Radi sve što nisi želeo da radiš zato što si mislio da nije dobro. Uvek se najviše pokaješ u životu zbog stvari koje nisi uradio. Radio bih bilo šta. Jeo, pio, išao negde, radio nešto... Bilo šta.

Dotakao se i svog prepoznatljivog stajlinga pošto je dobro poznato da na utakmice redovno dolazi u odelima.

- Počeo sam da radim to pre dve, tri godine, mislim da je to profesionalno. Volim da nosim odela, odela su nešto što je najbolji stil za muškarca. Možeš da nosiš bilo kakvo odelo. Sportsko, zvanično, mislim da je to najbolje.

Poznato je da voli da igra video igrice, što je pokazao kada je nosio majicu sa natpisom "pauzirao sam igricu kako bih bio ovde".

- Zanimljiva majica. Volim da igram video igrice, igram ih kad god mogu i kad god stignem, kako bih pobegao od normalnog, svakodnevnog života. Imam dvoje dece sad, pa je to malo teže, ali sada imam porodicu i to je najlepše - iskreno je rekao Jokić.

Za svoju decu kaže da će pričati srpski jezik.

- Navikao sam da 1+1 nije uvek dva. Imati porodicu i decu je velika sreća, velika radost, mnogo lepih sećanja. To je posao od 24 sata, posebno za majku. Ja mogu da pobegnem i da igram utakmice u gostima, ali oni imaju praktično posao od 24 sata dnevno. Veoma sam srećan i zahvalan Nataliji i što je imam. Ona ima najvažniji posao na svetu. Starije dete ide u školu gde je engleski glavni jezik. Moji nećak i nećaka su odavde, majka im je iz Amerike. I oni pričaju engleski takođe. Moje mišljenje je da moram da naučim decu da pričaju srpski. Moraju da pričaju srpski. Mislim da je to nešto što je jako bitno. Iako sam strog i mislim da ću biti možda loš tata u nekim trenucima, ali mislim da je to veoma važno i za mene i za njih i da će to biti veoma dobro za njih - rekao je Nikola Jokić, a onda je sebe opisao u jednoj rečenici:

- Uvek pokušavam da uradim pravu stvar!

Autor: Dubravka Bošković