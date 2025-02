Zemljotres u Humskoj! Partizan doveo jednog od najboljih igrača planete! (FOTO)

Crnogorski internacionalac - Pavle "Madenn" Bošković, pojačao je e-sport sekciju Partizana.

Popularnost e-sporta raste iz godine u godinu, a kompjuterska groznica polako stiže i u Srbiji. Dva vodeća sportska brenda - Crvena zvezda i Partizan, imaju svoje e-sport sekcije u igrici "League od Legends", a crno-beli su nedavno započeli i projekat i u igrici pod nazivom "CS2".

Za one starije čitaoce, radi se o nastavku serijala pod nazivom "Counter Strike", koji je bio pozat u svojoj verziji 1.6. Crno-beli su sastavili solidan sastav od domaćih igrača, a nedavno su na "CCT turniru" došli do drugog mesta pošto ih je u finalu savladala bugarska petorka - 500.

Ambicije Partizana su jasne, cilj je plasirati se na CS Major, odnosno - Svetsko prvenstvo, koje se organizuje dva puta. Aprila 2025. godine biće održan u Ostinu, u Americi, a crno-beli imaju solidne šanse da se na planetarnoj smotri nađu. Kako bi uspeli u svojoj nameri uprava e-sport sekcije napravila je istorijski transfer za domaće standarde.

For health reasons, Luka @emiicsgo Vuković will be absent for a while. Instead of him, Pavle @madennCS Bošković will perform as a stand-in.

Wishing Emi a speedy recovery! pic.twitter.com/5F0ewdBHL8