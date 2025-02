Milojević: Najiskusniji u odbrani su otišli, to je generalno i presudilo derbi

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je posle remija 3:3 protiv Partizana u 175. "večitom derbiju" da je presudilo to što su klub nedavno napustili najiskusniji igrači u odbrani i da njegova ekipa nije uspela da sačuva pobedu koju je imala "u džepu" do samog finiša utakmice.

"Partizan je došao sa petoricom pozadi, da igra na kontre i brze lopte Kalulua, Jovanovića i Zubairua. Moji igrači, da ne spominjem koji, novajlije su i igrali su prvi derbi. Impresionirani su derbijem, značajna je utakmica. Ja sam rekao pre ove utakmice, to je sazrevanje, to imamo od početka", rekao je Milojević.

Ekipu su napustili centralni defanzivci Naser Điga i kapiten Uroš Spajić.

"Najiskusniji su otišli u odbrani i to je generalno i presudilo. Ta jedna loša postavka, da ne komentarišem i ovu poslednju akciju gde imate 3:2 rezultat, opet je to neiskustvo da sačuvate taj rezultat. Neko sazrevanje drugih igrača, sve je to impresija, stadion, derbi... Navijači. Strah od greške, jednostavno je to tako", rekao je šef struke "crveno-belih".

Milojević u 11 ligaških derbija na klupi Zvezde sada ima skor od četiri pobede, šest remija i samo jednog poraza.

"Pokušavali smo i tražili smo pukotine, igrali su borbeno, mnogo je igrača Partizana u šesnaestercu, teško je proći. Partizan je igrao na kontranapade. Rezultat je taj koji je takav, da li je zaslužen ili ne, idemo dalje", dodao je Milojević.

Na kraju se osvrnuo i na učinak dvostrukog strelca Šerifa Ndiajea, koji je ponovo bio strelac u večitim derbijima, jesenas je dao čak tri gola u Humskoj.

"Nadahnuće velikih utakmica je taj adrenalin kod pojedinih igrača, neki kao Šerif vole to na ovom nivou. Pokazao je i u derbijima i u Ligi šampiona da voli ovakve utakmice", naveo je Milojević.

Usledilo je pitanje da li je zadovoljan ishodom meča.

"Bila je lepa utakmica zato što se fudbal igra za golove, šest golova, preokreti. Da li sam zadovoljan, pa ja nikad nisam zadovoljan generalno. Bili smo bliži pobedi u svakom slučaju, ali je to sasvim normalno. Nije svojstveno da primamo ovakve golove, pogotovu što smo ovo radili, pripremali, ovo nam se dogodilo na kraju. Mogu da kažem na kraju da je sigurno nama poslednja linija totalno nova, za njih je ovo prva utakmica, derbi. Psihološki želimo da ih pripremimo, uvek dođe ta trema, posebno u prvom poluvremenu, ta dva-tri metra gde treba da stoje, okovale su im se noge, to je breme sazrevanja, idemo dalje, drago mi je što se i to desilo na derbiju", istakao je Milojević.

Na kraju je Milojević upitan o procesu stvaranja nove odbrane i da li će biti na visokom nivou za evropske utakmice.

"Ja radim sa ovim igračima, videćemo. Naši ključni igrači, promenili smo veliki broj tih štoperskih parova do sada, od Spajića i Dragovića do Đige i Dragovića, imali smo i Drkušića. Opredeljenje kluba, mislim da je ispravno, da pružimo šanu mladima, da su to dobri igrači. Videćemo koliko će to biti, do kraja prvenstva ćemo igrati ovako", zaključio je Milojević.

