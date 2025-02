Maestralni Srbin nije mogao ništa da učini! Bruka Denvera, tripl-dabl Jokića nije bio od pomoći!

Košarkaši Denvera su se propisno obrukali, ubedljivo su poraženi od Los Anđeles Lejkersa sa 123:100.

Denver je stao posle devet vezanih pobeda, a okršaj Nikole Jokića i Luke Dončića, ovog puta pripao je Slovencu. Nagetsima ovog puta nije pomogao ni Nikola Jokić, koji je upisao nivi tripl-dabl, 26. u sezoni, 156. u karijeri.

Završio je Jokić utakmicu sa 12 poena, 13 skokova, 10 asistencija i jednu ukradenu loptu, ali je imao i šest izgubljenih. Samko sedam puta je šutnuo iz igre, gađao je 2/6 za dva, 0/1 za tri i 8/10 sa linije penala. Pored srpskog centra Eron Gordon je meča završio sa 24 poena, Džamal Marej je imao 19, a dva poena manje Rasel Vestbruk, Majkl Porter Džunior 13, Kristijan Braun 10 poena.

Tripl-dabl Nikole Jokića nije bio dovoljan Denveru

