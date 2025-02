Drama u Italiji: Igrač Fiorentine kolabirao na terenu, iznet na nosilima (VIDEO)

Nova drama se dogodila u Italiji, gde je na meču Fiorentine i Verone pao Mojze Ken. Ovo je drugi put da se ovakva stvar dešava u Violi, pošto svet i dalje pamte slučaj Edoarda Bova, koji je kolabirao protiv Intera nedavno kada je meč prekinut.

Evropa je ostala potresena nakon što se dogodio slučaj Edoarda Bova, za koga je pitanje da li će se i vratiti na teren, a sada iz Fiorentine dolazi novi slučaj. Ovoga puta se radi o napadaču Mojze Kenu, koji je samo krenuo da pada, a igrači su panično dozivali pomoć.

Moise Kean has collapsed on field after a head injury pic.twitter.com/5LVl5KEB62