UŽASNE VESTI IZ AMERIKE: Nikola Jović polomio šaku!

Reprezentativac Srbije i košarkaš Majamija Nikola Jović polomio je šaku desne ruke na utakmici protiv Milvokija.

Košarkaši Majamija doživeli su poraz od Baksa prethodne noći 120:113, a meč je obeležila teška povreda mladog košarkaša.

Nikola je zbog povrede napustio teren, a nakon prvih medicinskih pregleda ustanovljeno je da je doživeo frakturu desne šake.

"Nikola Jović je napustio utakmicu zbog povrede desne ruke i neće se vraćati. Na rendgenskom snimku je otkriven prelom druge metakarpalne kosti", poručili su iz Majamija.



Narednih dana biće poznato da li će srpskom košarkašu, koji igra sjajno ove sezone u NBA biti potrebna operacija šuterske ruke. Jedno je sigurno, pred njim je duža pauza.

