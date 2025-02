'IMA MOJA MAJKA JEDAN DOBAR IZRAZ' Prva izjava Nikole Jovića nakon preloma šake

Srpski reprezentativac Nikola Jović polomio je metakarpalnu kost desne šake prethodne noći u NBA ligi, a njegova ekipa Majamija ostala je bez pobede na gostovanju Milvokiju (120:113). Prema prvim informacijama, taj poraz je najmanja briga za trenera Erika Spolstru jer se prognozira i do osam nedelja pauze za Jovića, koji je bol osetio tokom druge četvrtine i otišao je u svlačionicu gde je na rendgenu utvrđen prelom.

"Nisam baš siguran šta se desilo...", rekao je zbunjeni Nikola Jović reporterima: "Samo sam osetio da me desna šala jako boli, tako da sam pretpostavio da je polomljena".



Nažalost, ovo je samo još jedna u nizu povreda koje su izbacile Jovića iz ritma i tima Majamija, pošto je prethodno letos imao probleme uoči nastupa na Olimpijskim igrama u Parizu, pa se povredio nakon njih, da bi jesenas takođe imao i frakturu nosa i jedno vreme nije mogao da igra.

#MIAvsMIL INJURY UPDATE: Nikola Jovic left tonight's game with a right hand injury and will not return. X-rays revealed a fracture on the 2nd metacarpal.