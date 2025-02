TUGA U SVETU SPORTA: Preminuo trostruki šampion - Izgubio bitku sa opakom bolešću! (FOTO)

Američki bokser, Greg Haugen nekadašnji trostruki svetski šampion, preminuo u 64. godini nakon duge borbe sa opakom bolešću.

Haugen je svoju profesionalnu karijeru započeo 1982. godine, a samo četiri godine kasnije stigao je do IBF titule u lakoj kategoriji pobedivši Džimija Pola sudijskom odlukom. Iako je izgubio pojas u prvoj odbrani od Vinija Pasijence, revanš 1988. godine vratio mu je titulu.

Njegova karijera bila je ispunjena usponima i padovima – 1989. godine izgubio je titulu od Pernela Vitakera, ali se vratio na tron 1991. godine, kada je osvojio WBO pojas u polusrednjoj kategoriji pobedivši Hektora Kamača.

