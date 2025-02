REKORD KARIJERE ČUDESNOG NIKOLE JOKIĆA: Srbin odigrao meč o kojem će se dugo pričati

Košarkaši Denver Nagetsa savladali su na gostovanju Indijanu rezultatom 125:116, a čudesni Nikola Jokić zabeležio je rekord karijere na ovom meču.

Somborac je utakmicu završio sa nestvarnih 19 asistencija, najviše od kada igra u NBA ligi.

Genijalni plejmejker zarobljen u telu centra prikazao je partiju na kojoj bi mu pozavideli najbolji organizatori igre koji su ikada uzeli košarkašku loptu u ruke. Poigravao se čitav meč za odbranom Pistonsa i kao na tacni servirao lake poene poene svojim saigračima. Bila je to još jedna partija Srbina za košarkaške udžbenike.

Na kraju, meč je završio sa 18 poena (9/14 iz igre), devet skokova, rekordnih 19 asistencija i četiri ukradene lopte! Samo jedan skok nedostajao mu je da zabeleži i 27. tripl-dabl u sezoni.

Kontrolisali su Nagetsi rezultat od samog starta. Odlično su otvorili utakmicu i posle prve deonice imali su osam poena prednosti. Ipak, Inijana je odgovorila u drugoj četvrtini. U jednom momentu Pejsersi su prišli na -1 (55:56), ali su gosti uspeli da odbiju nalet Pejsersa i na odmor odu sa +6.

NIKOLA JOKIĆ A CAREER-HIGH 19 ASSISTS 🚨



Watch every one from the @nuggets win! pic.twitter.com/X6CTVY0QT5