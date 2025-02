DOŠAO JE TRENUTAK DA SE OSVETI BIVŠEM TIMU! Cela planeta čeka utakmicu Dalasa i Lejkersa - u Dončiću se probudila zver

Luka Dončić imao je želju da ostane u Dalasu što duže, da bude kao Dirk Novicki, lojalan do kraja. Umesto toga čelnici kluba na čelu sa generalnim menadžerom Nikom Herisonom doneli su odluku da ga trejduju i to tako što nikoga nisu obavestili. Čak ni njega samog, samo su ga poslali u Los Anđeles.

Sada će Luka, po prvi put od kada je obukao dres Lejkersa, igrati protiv Mavsa. Protiv tima koji mu je dao šansu da zaigra u NBA ligi i ekipe koju je prošle sezone praktično sam uveo u veliko finale NBA lige. Zato im je spremio osvetu i svi sa nestrpljenjem čekaju taj meč.

Even though Luka Doncic hasn’t publicly commented on the leaks from the Mavs about his weight and conditioning struggles, “one source close to Dončić told ESPN the comments have served as a motivator. "A beast was awakened inside him.”



