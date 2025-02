Dončić sklekovima isprozivao čoveka koji ga je oterao iz Dalasa: Amerika bruji o ovom potezu Slovenca

Prvi piut otkako je u šokantnom trejdnu napustio Dalas i pojačao Los Anđeles Lejkerse, slovenački košarkaš Luka Dončić je na parketu igrao protiv bivšeg kluba!

Lejkersi su u sredu ujutru po srednjeverospkom vremenu dočekali Maverikse, a Dončić je pre utakmice odlučio da sklekovima isproziva čoveka koji mu je pomenuti trejd i namestio.

U pitanju je generalni menadžer Dalasa Niko Herison koji je navodno veliki ljubitelj dobre fizičke spreme, a kada je predložio trejd vlasniku Patriku Dumontu ovaj se najpre nasmejao. Međutim, odlučio je da podrži svog operativca.

- Dončić je u novembru propustio pet utakmica. Službeno zbog povrede zgloba. Ali to nije u potpunosti istina i da je Luka u to vreme dobio voljno kako bi popravio svoju fizičku spremu. Upravo je njegovo loše stanje nateralo Herisona da pokrene trejd. Herison je bio zabrinut da će se Dončićevo telo slomiti ranije nego što iko možeda zamisli. To ga je toliko mučilo da je osetio kako umesto Dončića mora dovesti nekoga ko bi jednog dana mogao biti MVP - pisao je nedavno "Njujork Tajms" o ovome.

Luka is doing push-ups right in front of Nico Harrison. 😭🔥 pic.twitter.com/ScnvU7CVXc — NBACentel (@TheNBACentel) 26. фебруар 2025.

Otuda i ne čudi što je Dončić baš ispred Herisona odlučio da radi sklekove kako bi mu pokazao da je sa njegovom fizičkom spremom sve u redu.

Autor: Snežana Milovanov