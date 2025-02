Dončić sklekove radio uz CECINU PESMU: Nije u pitanju slučajnost! Evo kome i kakvu je poruku želeo da pošalje

Dončić slušao Cecu dok je radio sklekove i prozivao čoveka koji ga je trejdovao, pesmu nije slučajno izabrao

Zanimljiva situacija viđena je pre početka utakmice između Los Anđeles Lejkersa i Dalasa, kada je Luka Dončić radio sklekove i tako prozivao generalnog menadžera Maveriksa Nika Herisona!

Poznato je da upravo Herison stoji iza Dončićevog trejda, jer nije bio zadovoljan fizičkom spremom Slovenca, a o tim sklrekovima za njega već smo pisali ranije jutros.

U međuvremenu se pojavio još jedan snimak, iz drugog ugla, gde je psoeban akcenat na pesmu koja ide u pozadini i koju izvodi Svetlana Ceca ražnatović.

S obzirom na to da se sa zvučnika čulo "A sad mi daj njen broj da raskinem sa njom", nema sumnje da je i ova numera u neku ruku bila upućena Herisonu i haosu koji je napravio trejdom.

Luka Doncic doing pushups with Mavericks GM Nico Harrison — who said Luka being out of shape was a main reason for the trade — looking on 😳



Luka did the pushups after missing a half court shot in his pregame situation. A miss equals pushups.



Via. @ArashMarkazi pic.twitter.com/ZSxVv8XVq2