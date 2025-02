Laslo Đere pregazio četvrtog nosioca prestižnog turnira i plasirao se u četvrtfinale

Jedan od najboljih srpskih tenisera Laslo Đere ubedljivo je savladao Pedra Martineza na ATP turniru serije 250 u Čileu.

On je pobedu uspeo da ostvari u dva seta i to ubedljivim rezultatima, bez previše borbe rivala.

Prvi set je dobio sa 6:1, dok je drugi set viđen nešto bolji otpor Španca Martineza, ali je pobeda otišla u ruke Srbina nakon rezultata 6:4.

Đere se ovako plasirao u četvrtinu finala turnira u Čileu, a naredni rival biće mu bolji iz duela Hajde - Farira.

Djere Express 🚂



The Serbian speeds past Martinez 6-1 6-4, steaming into his 3rd Santiago QF! 💨#MovistarChileOpen pic.twitter.com/SCuzXBmC27