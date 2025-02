DONČIĆ SE ODAO ALKOHOLU I NARGILAMA: Šokantne nove informacije o poslednjim Lukinim danima u Dalasu

Poznati američki sportski časopis "Atletik" lansirao je novu pozadinu trejda Luke Dončića iz Dalasa u Los Anđeles Lejkerse.

Kako je objavio novinar ovog lista Sem Amiko, Maveriksi su se odlučili da oteraju Dončića zbog njegovog načina života van košarke.

"Bez greške, ljudi koji su svedočili poslednjim Lukinim danima u Dalasu nisu bili oduševljeni njegovim profesionalizmom. Nazivali su ga lenjim. Unutar četiri zida je bila prisutna frustracija zbog njegove kilaže. Govorili su o njegovim navikama kao što je ispijanje alkohola, odnosno piva, kao i korišćenje nargile. Oni predviđaju njegovu košarkašku propast, ističući zdravstveni karton, a kao što neki vide, sve će to dovesti do katastrofe u narednih pet godina", naglašava Amik u svom tekstu.



Amik dodaje i da Dalas nije planirao da ponudi supermaks ugovor Dončiću, na šta bi bio obavezan da je Slovenac ostao do leta u klubu, pa bi i ovaj detalj trebalo uklopiti u celu priču.

Nije prvi, međutim, da u javnosti isplivavaju detalji o "nesportskom" životu Luke Dončića.

Pre tri godine kamere su uhvatile Slovenca na letovanju u Grčkoj gde je otvoreno konzumirao nargilu.

Više puta je uhvaćen sa alkoholom u rukama, kao recimo na Olimpijskim igrama u Tokiju.

Zbog piva je intervenisao i trener Majkl Finli, koji mu je izbio limenku iz ruke.



Novinar Andre Fogt je je u popularnom nemačkom podkastu "GotNexxt" istakao da je od izvora iz Srbije saznao da Dončić ima problema sa alkoholom!

- Luka Dončić je imao mnogo kritičara. Čak i unutar njegovog tima, ljudi su govorili: 'Da si bar desetak kilograma lakši, ne bi se povređivao tako često. Bio bi fizički spreman na kraju utakmica, na kraju sezone. Mogao bi da budeš još bolji igrač, posebno u odbrani. Samo činjenica da se ne vraća uvek u odbranu, neki kažu da je dobijao toliko tehničkih grešaka jer jednostavno nije mogao da izdrži više. Tako je, na neki način, sebi dozvoljavao da se povuče i uzme pauzu s vremena na vreme. Zbog toga je često dobijao tehničke greške. Nije on glup. Naravno, emotivan je, ali je zapravo bio loše fizički pripremljen - rekao je on, pa dodao:

- Ali druga priča koja stalno kruži, nadam se da ovo nije iznenađenje za sve, je da on zaista voli da pije. Neki čak kažu da je alkoholičar. Čuo sam to od srpskih izvora. Ljudi koji su zapravo uključeni u srpski nacionalni tim to pominju. Dončićeva familija je inače poreklom iz Srbije.

Zatim je autor nemačkog podkasta u dahu nastavio..

- Naravno, tokom leta svako može da uživa u piću. Ali, ako ti dolaziš na trening mamuran, ako ti treba piće odmah posle utakmice i ako stalno imaš potrebu za žurkom, to je problem. Ne pričamo ovde o nekoj regionalnoj ligi u Nemačkoj, već o NBA ligi. Blago rečeno, njemu definitivno nedostaje profesionalizma.

Na kraju je istakao i kako je povreda ručnog zgloba bila laž, a da je Dončić van terena bio zbog privatnih problema.

- I to frustrira, jer on je zvezda tima. Njegov stav određuje atmosferu, a ostali igrači to primećuju. Oni razmišljaju: Čekaj malo, ovaj lik ne dolazi na trening, ili dođe pijan, a mi treba da se ubijamo od trčanja? To nije u redu - zaključio je Fogt.

Autor: Dubravka Bošković