OVAKO BESNOG MESIJA NIKAD NISTE VIDELI: Argentinac nije mogao da se smiri! Njegov potez je sramotan

Lionel Mesi, kapiten Intera iz Majamija, kažnjen je zbog nesportskog ponašanja na meču protiv Njujork Sitija.

MLS je kaznila Argentinca zbog meča prvog kola novog šampionata koji je završen rezultatom 2:2.

Mesi je u dva navrata hvatao za vrat pomoćnog trenera protivničkog tima Mehdija Balušija, a to ga je koštalo novčane kazne čiji iznos nije otkriven.

😡 The Whole Angry Messi Clip!



This video shows an irate Lionel Messi jawing at head referee Alexis Da Silva as well as grabbing New York City FC assistant coach Mehdi Ballouchy by the neck.



There’s lots to digest here, but it’s great to see Messi cares.#InterMiamiCF #Messi𓃵 pic.twitter.com/KkfWOQTQbH