LALATOVIĆ POBEDU POSVETIO PREDSEDNIKU: To je čovek koji nam sve pruža i daje...

Trener Vojvodine Nenad Lalatović zadovoljan je nakon pobede nad Radničkim u Nišu.

Fudbaleri „stare dame“ upisali su danas prvu pobedu u nastavku sezone pošto su nakon preokreta savladali Radnički rezultatom 4:1.

"Čestitam ekipi na prikazanoj igri i na pobedi. Pred ovaj meč bio je ogroman pritisak na mojim igračima i na meni, pošto smo imali imperativ pobede posle tri remija i jednog poraza u prva četiri kola. Uspeli smo da pobedimo, ali moram da kažem da je Radnički bolje otvorio meč u prvih 15 minuta. Moram da budem realan da je meč odlučio taj crveni karton i naš gol iz slobodnog udarca u 45. minutu. Seri je zaradio jak udarac u članak i sigurno da ga čeka i pauza posle oštrog starta sa leđa. Zglob mu je otečen kao dve šake, tako nam je rekao doktor", rekao je Lalatović.

On je potom poželeo i Radničkom mnogo sreće, a zahvalio se i navijačima na podršci i pobedu posvetio predsedniku Dragoljubu Zbiljiću.

"Moram da kažem da Radnički ima dobar tim i želim im sve najbolje. Mojim igračima čestitam na zasluženoj pobedi. Želim da se zahvalim i našim navijačima koji su došli i pružili nam veliku podršku, kako onima sa severa, tako i onima sa istočne i zapadne tribine od kojih smo primali kritike. Mi smo jedna velika porodica i treba da se držimo zajedno i kada i kada ne ide i ako tako nastavimo igraćemo u Evropi. Kao trener, pobedu posvećujem našem predsedniku i želim i da se posebno zahvalim našem gospodinu Zbiljiću, čoveku koji nam sve pruža i daje. Takvog predsednika do sada nisam imao. Jednostavno, jako sam srećan zbog svega ovoga, jer kao trener trpim ogromne pritiske gde god da dođem. Kada izgubi moj klub, kažu izgubio je Lalatović. Ali, ako neko mora da trpi sve ove pritiske, onda ću trpeti ja, da se rastereti svi igrači i da nastavimo ovako da igramo. Nemamo vremena da se radujemo, očekuje nas derbi sa Spartakom i da do pauze pokušamo da budemo među prve četiri ekipe i da napadnemo to treće mesto", istakao je Lalatović

On je poželeo Radničkom i gradu Nišu plasman u Evropu.

"Klub i grad Niš imaju posebno mesto u mom srcu i ja im želim da se vrate i izbore Evropu, ako ne ove, onda naredne sezone. Mislim da sam zaslužio poštovanje navijača, u prvom mandatu smo imali samo dva poraza, bili smo vicešampioni, igrali polufinale Kupa. Ovaj klub volim i Niš kao grad i navijače. U drugom mandatu nisam imao rezultate kakvi su se očekivali. Nisam očekivao ovakve ovacije i hvala im na tome", istakao je Lalatović.

Iz tabora Radničkog, Saša Mrkić se složio sa Lalatovićem, ali je istakao i sudijske odluke o kojima će se oglasiti eksperti.

"Lalatović je sve lepo rekao. Lepo smo otvorili meč, poveli, a onda je taj neoprezni start i crveni karton odlučio meč. Da li je zaslužen ili ne, to će eksperti da ocene. Onda smo primili taj gol u najnezgodnijem trenutku, u finišu prvog poluvremena. U drugom je taj jedan start okarkterisan kako jeste, mogao je da bude ovako ili onako i tu je utakmica prelomljena. Ulaskom maestra Nikolića je utakmica rešena. Moram da kažem da je Nikolić debitovao sa 16 godina u Sinđeliću pod mojim vođstvom. Čestitam Vojvodini na pobedi, a gostima i Lalatoviću želim mnogo sreće. Nama da se podignemo posle poraza, jer imamo seriju teških utakmica, ali želimo da izađemo jači nego što smo bili", istakao je Mrkić.

Autor: Dubravka Bošković