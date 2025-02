Važio je za jednog od najvećih talenata srpske košarke, predviđali su mu blistavu karijeru, a postao je sinonim za propast.

Umesto po sjajnim partijama, brojnim trofejima, individualnim prznanjima i dominaciji na košarkaškom terenu, bivši reprezentativac Srbije Dragan Labović, ostaće upamćen po brojnim skandalima.

Izabrao je pogrešan put i doživeo pravi sunovrat.

Posle dugo godina Labović se pojavio u javnosti i otvoreno govorio o svojoj košarkaškoj karijeri i mnogim detaljima iz privatnog života.

Otvorio je dušu u popularnom košarkaškom podkastu "Jao Mile" i priznao da se kaje što nije napustio košarku sa 20 godina. Smatra da je zbog stresa koji je pretrpeo tokom karijere na kraju i završio u psihijatrijskoj ustanovi.

Podsetimo, Labović je 2021. godine uhapšen nakon šokantnog incidenta koji je napravio u Beogradu.

Košarkaš je prebio jednog taksistu, uzeo mu novac, ali i automobil. Nakon toga je otišao u vrtić u kom je bila zaposlena njegova majka i napravio haos.

Do incidenta je došlo kada je taksista zamolio Labovića da zbog poštovanja epidemioloških mera sedne na zadnje sedište.

Košarkaš je seo na mesto suvozača, taksista mu je rekao da ne može tu da sedi zbog epidemioloških mera. To je razbesnelo Labovića, pa je došlo do žestoke rasprave.

Izašli su iz vozila, Labović je udario taksistu i nakon toga mu ukrao automobil.

Ubrozo nakon incidetana košarkaš je uhapšen.

Nakon puštanja na slobodu Dragan je napravio lom u stanu. Bacao je stvari, a onda fizički nasrnuo na sestru i pretukao je. Ustanovljeno je da je prilikom napada bio neuračunljiv, pa je odmah podnet predlog za izricanje mere obaveznog lečenja u psihijatrijskoj ustanovi. Po nalogu tužilaštva prebačen je u psihijatrisku ustanovu "Dr. Laza Lazarević".

"Nagomilalo se u meni. Nisam mogao više. Došao sam do toga da nisam hteo da se družim, da nisam hteo da jedem. Imao sam možda 115 kilograma kad sam izašao. Pa znaš kako izgleda bolnica… Ima prvo prijemno odeljenje. Ako si agresivan, odmah te vežu. Mene su vezivali. Ako si agresivan, vežu te do ujutru, ako nisi, odvežu te posle sat vremena. Onda odlučuju u koje odeljenje ideš. Ja sam bio u F, mislim da je to najgore. Nas desetorica u sobi, mogu svaki dan da dolaze posete. Ja sam tu bio 30 dana po zakonu. Oporavak je trajao do pre godinu dana. Izbegavao sam društva, tako sam se osećao. Izbegavao sam događaje, rođendane, proslave. Bio sam tužan", otkrio je Labović u razgovoru sa bivšim košarkašem Miletom Ilićem.

Nažalost, to je bio samo jedan u nizu incidenata u kojima je učestvovao.

U julu 2019. godine Labović je u alkoholisanom stanju napravio lom na jednom bazenu u Ovči

Posle nekoliko popijenih piva počeo da razbija flaše, psuje i vređa izvesnog Lazara M. Vidno pijan, košarkaš je navodno psovao mladića i pretio da će da mu zapali kuću.

"Je*aću u ti mamu, zapaliću ti sve što imaš, siso jedna mala, pu*i kurac", vikao je navodno košarkaš, posle čega je mladić pozvao policiju, koja je brzo stigla na adresu.

Labović je bio pod dejstvom alkohola i da je posle privođenja u stanicu policije proveo 12 sati na trežnjenju.

"Odbio je da uradi alko-test, ali je zadržan u stanici policije Borča, iz koje je pušten juče ujutru", otkrio je tada izvor Kurira.

Protiv košarkaša je podneta prekršajna prijava zbog remećenja javnog reda i mira.

Košarkaška karijera

Labović je košarkašku karijeru započeo u rodnom Prokuplju, zatim se preselio u Leskovac i zaigrao za Zdravlje.

Sjajnim igrama u dresu Zdravlja privukao je pažnju FMP Železnika. Za popularne Pantere debitovao je u sezoni 2003/2004, a godinu dana kasnije preselio se u Borac iz Čačka.

Sjajnim partijama u Borcu izborio se za novu šansu u FMP Železniku. U sezoni 2006/2007. sitigao je sa ovim timom do finala Jadranske lige i osvojio je Kup Radivoja Koraća. Iz sezone u sezonu igrao je sve bolje i bolje. Najbolje partije prikazao je 2008/2009. godine kada sa 18 poena po meču bio i najbolji strelac regionalnog takmičenja.

Inostranu karijeru započeo je 2010. godine u grčkom Arisu, zatim je igrao u Nemačkoj, Rusiji, Turskoj, Libanu, Rumuniji, Finskoj, Makedoniji.

Poslednji angažman imao je u finskoj Nokiji, gde je igrao od 2017. do 2019. godine.

Reprezentacija

Labović je bio deo trofejne reprezentacije Srbije i Crne Gore, koja je u Izmiru 2006. godine postala prvak Evrope (U21). Draganovi saigrači u timu bili su Nikola Peković, Novica Veličković, Milenko Tepić, Tadija Dragićević...

Godinu dana kasnije ponovio je uspeh u sa Teodosićem, Tepićem, Dragovićem, Mačvanom Kešeljom i drugima...

Laboviću su predviđali blistavu karijeru, ali nažalost, nije potpuno iskoristio potencijal koji je imao.

Za seniorsku reprezentaciju Srbije nastupio je na Evropskom prvenstvu u košarci 2007. u Španiji.

"Voleo bih da sam ranije batalio košarku, to su ogromni stresovi. Da sam usmerio toliko energije na učenje, bio bi na Lomonosovu. Mnogo mi je žao što nisam sa 20 godina batalio košarku. Puklo je kad sam hteo da rešim sve te probleme", priznao je Labović.

Sukob sa Dudom

O čuvenom sukobu sa legendarnim trenerom Dušanom Dudom Ivkovićem nije želeo da govori u podkastu.

Podsetimo, Labović je 2012. godine dospeo u žižu skandala, pošto je javno izvređao tadašnjeg selektora reprezentacije.

Bio je besan što ga je Duda precrtao sa spiska, pa mu se obratio sramnim otvorenim pismom, koje se i dan danas prepričava.

Orlovi su se spremali za kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2013. godine, kada je Ivković svoju odluku o nepozivanju Labovića opravdao igračevim viškom kilograma, usput dodavši da je košarkaš "možda malo duže slavio rođenje deteta".

Usledio je šokantan odgovor Labovića:

"Gospodine Ivkoviću, ako ste mislili da vam neću odgovoriti na vaš komentar kako sam dugo slavio rođenje deteta, grdno ste se prevarili. Odgovoriću vam sočno, jer mi karakter ne nalaže drugačije! Smatram da je prirodno da se svaka prinova proslavi. Nisam je slavio pred pripreme, nego u toku priprema, ali vam opraštam jer ste čovek u godinama. Moje slavlje i nije neki problem, jer je bilo samo jednom, a raspitajte se kako vaši igrači proslavljaju iz karantina skoro svaki dan kad se spremaju za velika dela".

"Vratio bih se malo na dešavanja iz 2008. godine, kad je sve i počelo. Bio sam najbolji strelac Jadranske lige i najbolji igrač svakog mogućeg prvenstva, ali nisam imao mesta u tada vašoj reprezentaciji sastavljenoj iz jedne menadžerske agencije. Te 2008. digli ste cenu mnogima koji to ne zaslužuju, a meni spustili. Devedeset posto njih je kroz tu akciju uzelo milione. Hvala Bogu i ja sam, ali mimo te akcije, mimo te jedne menadžerske agencije i vašeg urgiranja i zvanja po Evropi kako igrači moraju da igraju", dodao je Labović.

Nije se tu zaustavio:

"Moje mišljenje je da ste neuspešan trener. Mislim da uopšte niste trener, nego da ste košarkaški filozof. Uzeli ste dve Evrolige, potrošili 970 miliona evra."

Autor: Dalibor Stankov