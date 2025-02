Siner ponižen kao nikada do sada: Italijan izbačen sa dodele za prestižnu Laureus nagradu!

Italijanski teniser, Janik Siner žestoko je ponižen, pošto je čuvena Laureus fondacija koja dodeljuje nagrade za najbolje sportiste godine odlučila da povuče njegovu nominaciju zbog suspenzije koju je prethodno dobio zbog doping skandala.

Čitav slučaj oko Sinera se razvlačio u nedogled, a dobio je svoj epilog nedavno kada je Italijan kažnjen sa tri meseca suspenzije igranja na turu.

Sada se u čitavu priču umešao i Laureus, pa je direktor ove fondacije, Šon Ficpatrik objasnio da Siner ne može da bude deo priredbe, ako se zna da je suspendovan.

The Laureus Awards have withdrawn Jannik Sinner’s nomination for the ‘Sportsman of the Year’ award.



Statement from Laureus World Sports Academy Chairman Sean Fitzpatrick:



“Following discussions by the Laureus Academy it has been decided that Jannik Sinner’s Nomination for this… pic.twitter.com/1pC1cTZDiG